"Зеленый маркет" организует кинопросмотры под открытым небом

Бесплатные вечерние киносеансы будут проходить каждый четверг.

В «Зеленом маркете» проекта «Сделано в Москве» в течение лета ждут москвичей и гостей города на просмотр фильмов в кинозалах под открытым небом. Бесплатные киносеансы будут проходить по вечерам каждый четверг. Мероприятие рассчитано на широкую аудиторию – от семей с детьми до пенсионеров и молодежных компаний, желающих интересно провести время на свежем воздухе.

В ближайший четверг, 19 июня, запланирован показ фильма «Федя. Народный футболист», который повествует о народном любимце – лучшем футболисте страны Федоре Черенкове. Премьера картины с успехом прошла в кинотеатрах осенью 2024 года. В ролях: Стас Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко и др.

Для посещения киносеанса необходим бесплатный билет, который можно получить на сайте «Молодежь Москвы». Количество мест ограничено, поэтому бронировать билеты лучше заранее. Такая возможность открывается за неделю до кинопоказа. Вся информация о программе летних мероприятий «Зеленого маркета» на Болотной площади, расписании киносеансов, а также дополнительных событиях публикуется на официальном сайте.

«Сделано в Москве» – проект по продвижению локальных брендов. На данный момент в него входят более семи тысяч местных производителей товаров и услуг, а на сайте можно найти свыше 34 тысяч наименований продукции, созданной в столице. Предприниматели – партнеры проекта получают бесплатные меры поддержки от города: от информационной до возможности участия в крупных городских мероприятиях. В частности, «Зеленый маркет» проекта «Сделано в Москве» является большой площадкой, где представлены более 500 столичных брендов, которые предлагают одежду для детей и взрослых, игрушки, книги, уходовую и декоративную косметику, мебель и товары для дома и пр.

Открытые кинопоказы по четвергам – проект, реализуемый в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Он проходит в столице второй год и без преувеличения может считаться главным событием сезона. Ежедневно во всех районах города москвичей и туристов ждут развлекательные, благотворительные, культурные и спортивные события «Лета в Москве».