Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки

Четверть объема монолитных работ уже позади.

Строительство станции метро «Липовая роща» — важного звена будущей Рублево‑Архангельской линии — вышло на новый этап. Работы ведутся активно, новый транспортный объект уже обретает очертания: по объему монолитных конструкций строители преодолели четверть пути, а платформа по уровню готовности приближается к отметке в 40%.

На текущий момент в станционном комплексе уложено почти девять тысяч кубометров железобетона. Общий запланированный объем монолитных работ составляет 30 000 кубометров, так что строители уверенно движутся к намеченной цели. Помимо платформы, работы развернулись и в других ключевых зонах: началось бетонирование оборотных тупиков, а также будущего пункта технического обслуживания подвижного состава.

Комплекс станции «Липовая роща» отличает особый масштаб, поскольку он включает множество подобъектов. Это обусловлено технической особенностью участка — после запуска движения здесь планируется переключение двухпутного тоннеля на однопутные. Такая конфигурация требует тщательной проработки всех элементов инфраструктуры.

На данный момент полностью завершены земляные работы. Впереди строителей ждет череда последующих задач: после окончания монтажа основных конструкций они приступят к черновой отделке, затем к чистовой, а следом — к установке инженерных систем. После этого станция будет готова к запуску.

«Липовая роща» является частью второго этапа Рублево‑Архангельского радиуса. Станция возводится на внешней стороне Московской кольцевой автодороги, неподалеку от пересечения с Новорижским шоссе. Такое расположение позволит улучшить транспортную доступность прилегающих районов и разгрузить существующие магистрали.

В целом Рублево‑Архангельская линия — масштабный проект, который существенно расширит возможности столичной подземки. Ее протяженность составит 27,6 километра, а на маршруте разместятся 12 станций. Линия соединит деловой центр «Москва‑Сити» с жилыми массивами северо‑запада столицы и подмосковным Красногорском. Важное преимущество проекта — многочисленные пересадочные узлы: пассажиры смогут переходить на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско‑Покровскую и Большую кольцевую линии метро.