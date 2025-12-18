Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки

64

Четверть объема монолитных работ уже позади.

Строительство станции метро «Липовая роща» — важного звена будущей Рублево‑Архангельской линии — вышло на новый этап. Работы ведутся активно, новый транспортный объект уже обретает очертания: по объему монолитных конструкций строители преодолели четверть пути, а платформа по уровню готовности приближается к отметке в 40%.

На текущий момент в станционном комплексе уложено почти девять тысяч кубометров железобетона. Общий запланированный объем монолитных работ составляет 30 000 кубометров, так что строители уверенно движутся к намеченной цели. Помимо платформы, работы развернулись и в других ключевых зонах: началось бетонирование оборотных тупиков, а также будущего пункта технического обслуживания подвижного состава.

Комплекс станции «Липовая роща» отличает особый масштаб, поскольку он включает множество подобъектов. Это обусловлено технической особенностью участка — после запуска движения здесь планируется переключение двухпутного тоннеля на однопутные. Такая конфигурация требует тщательной проработки всех элементов инфраструктуры.

На данный момент полностью завершены земляные работы. Впереди строителей ждет череда последующих задач: после окончания монтажа основных конструкций они приступят к черновой отделке, затем к чистовой, а следом — к установке инженерных систем. После этого станция будет готова к запуску.

«Липовая роща» является частью второго этапа Рублево‑Архангельского радиуса. Станция возводится на внешней стороне Московской кольцевой автодороги, неподалеку от пересечения с Новорижским шоссе. Такое расположение позволит улучшить транспортную доступность прилегающих районов и разгрузить существующие магистрали.

В целом Рублево‑Архангельская линия — масштабный проект, который существенно расширит возможности столичной подземки. Ее протяженность составит 27,6 километра, а на маршруте разместятся 12 станций. Линия соединит деловой центр «Москва‑Сити» с жилыми массивами северо‑запада столицы и подмосковным Красногорском. Важное преимущество проекта — многочисленные пересадочные узлы: пассажиры смогут переходить на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско‑Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2025, 14:55
Фото: mos.ru/ М.Мишин
mos.ru✓ Надежный источник

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы

Новая архитектурно-художественная подсветка гармонично объединяет историческое наследие столицы и современность. Кутузовский проспект, одна из главных транспортных артерий Москвы, вскоре предстанет перед горожанами и туристами в совершенно новом облике.

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам. С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы.

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря

Жителей и гостей столицы ждет разнообразная программа: от мастер-классов и ледовых шоу до благотворительных акций. Ближайшие предновогодние выходные в Москве обещают быть по-настоящему волшебными: с 19 по 21 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» запланировано множество ярких событий.

Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития

Фестиваль превратил обычный день в настоящую сказку – с театром, играми и исполнением заветных желаний. На днях в сердце нашей столицы зажглись новые огоньки доброты: в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», являющегося частью проекта «Зима в Москве», состоялся незабываемый праздник для ребят из особого семейного центра имени Г.

Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны

Проект "Зима в Москве" дарит горожанам уют и праздничное настроение у живого огня. Зима в столице становится еще притягательнее: в рамках проекта «Зима в Москве» в популярных парках заработали костровые зоны — островки тепла и уюта, где можно согреться после прогулки, собраться с друзьями и проникнуться атмосферой зимнего праздника.

