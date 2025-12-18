Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта

С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта
23

Движение общественного транспорта в столице корректируется, чтобы пассажирам было быстрее и удобнее добираться да разных точек города.

С 20 декабря маршрутная сеть наземного общественного транспорта Москвы претерпит изменения. В частности, на севере города два маршрута объединятся в один. Кроме того, в разных районах столицы утвердили пять новых остановок.

Вместо привычных маршрутов Т42 и №110 появится новый маршрут №442. Электробусы под этим номером будут следовать от станции метро «Рижская» до станции «Сокол» через стадион «Динамо» и жилую застройку. Курсировать здесь будут в том числе электробусы, которые освободились после отмены маршрута С510. Он был признан избыточным, поскольку его начал полностью дублировать новый трамвайный маршрут №5 по Трифоновской улице.

Напомним, что трамвайная линия на Трифоновской улице была проложена в первой половине 1930-х годов. Шесть десятилетий здесь ходил трамвай №5, им ежедневно пользовались порядка 100 тысяч человек. Но в середине 1990-х годов движение трамвая по Трифоновской улице прекратилось. Вместо него пустили временный автобус, а затем утвердили электробусный маршрут С510. В 2024–2025 годах в рамках проекта комплексного благоустройства были приняты меры по восстановлению движения трамваев на Трифоновской улице. 16 декабря в присутствии мэра Сергея Собянина трамвай номер 5 вновь начал перевозить пассажиров по историческому маршруту. Поэтому замещающие его электробусы здесь стали не нужны.

Помимо корректировки движения электробусов, изменения коснулись и расположения остановочных павильонов наземного транспорта в разных районах города. В частности, новая остановка появится на маршруте № 902. Автобусы начнут заезжать в крупный жилой комплекс «Алхимово». Это позволит местным жителям тратить меньше времени, добираясь до ближайшей станции МЦД Силикатная. Маршрут № 538 теперь будет начинаться от остановки «Улица Бочкова», там же станут останавливаться электробусы № 561. Благодаря этому многие жители Останкинского района смогут доезжать на общественном транспорте ближе к дому.

Чтобы оценить работу городского транспорта Москвы, а также пригородных маршрутов, пассажиры могут пройти опрос: ссылку на него даст куар-код, размещенный в каждом столичном автобусе у кабины водителя и напротив второй двери.

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2025, 12:03
Фото: Юлия Иванко. Mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы

Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы
Новая архитектурно-художественная подсветка гармонично объединяет историческое наследие столицы и современность. Кутузовский проспект, одна из главных транспортных артерий Москвы, вскоре предстанет перед горожанами и туристами в совершенно новом облике.

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы

"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы
Специально для проекта "Зима в Москве" разработан увлекательный интерактивный маршрут по историческим особнякам. С 1 декабря по 28 февраля гости традиционного фестиваля «Усадьбы Москвы» могут отправиться в необычное путешествие по старинным усадьбам усадьбы.

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря

"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря
Жителей и гостей столицы ждет разнообразная программа: от мастер-классов и ледовых шоу до благотворительных акций. Ближайшие предновогодние выходные в Москве обещают быть по-настоящему волшебными: с 19 по 21 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» запланировано множество ярких событий.

Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых

Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых
Здесь будет работать первая в России публичная энтомологическая лаборатория. В Москве готовится к открытию новая яркая площадка «Биокластера» — павильон №28 «Пчеловодство» на ВДНХ.

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете
Для зрителей онлайн трансляций на zoo.mos.ru подготовили новую серию вопросов о животных. Московский зоопарк запустил увлекательную онлайн‑викторину о медоедах — харизматичных хищниках, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие планеты.

