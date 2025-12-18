"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря

Жителей и гостей столицы ждет разнообразная программа: от мастер-классов и ледовых шоу до благотворительных акций.

Ближайшие предновогодние выходные в Москве обещают быть по-настоящему волшебными: с 19 по 21 декабря в рамках проекта «Зима в Москве» запланировано множество ярких событий. Гостей ждут творческие мастерские, спортивные фестивали, театральные представления, благотворительные акции и завораживающие световые шоу.

Творчество и рукоделие: создаем новогоднее настроение своими руками

19 декабря на Манежной площади в шале «Мастерская волшебных игрушек» пройдут мастер классы по росписи елочных украшений, изготовлению открыток и домашних декораций. В программе: «Праздничный сюрприз», «Звезда желаний», «Фабрика ёлочных игрушек», «Сладкий секрет», «Интерактивная открытка» и «Парикмахер». Вход свободный.

Тем, кто хочет попробовать себя в современных техниках, стоит заглянуть в парк искусств «Музеон». В арт-павильоне «Фабрика подарков» 19 декабря можно создать новогодние календари, 20 декабря освоить 3D ручки и сделать елочные шары. В воскресенье, 21 декабря, участники изготовят значки и составят карту желаний с помощью коллажей.

На Тверской площади в праздничной пальмовой оранжерее гостей ждут мастер– классы в духе рождественских традициях царской России: здесь научат создавать подсвечники и познакомят с основами чеканки.

Ледовые радости: шоу, мастер классы и народные гулянья

Любителей активного отдыха приглашают катки города. На площадке в парке имени Святослава Федорова 20 декабря с 16:00 до 18:00 пройдет праздник «Варежкины гулянья» — концерт этнических ансамблей, шоу с бурым медведем и конкурс частушек.

20 и 21 декабря в 18:30 на катке на площади Революции покажут ледовое шоу «Композиторы» с участием лучших фигуристов России. А в «Лужниках» 21 декабря с 15:30 до 16:30 олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастер-класс по фигурному катанию. Участие бесплатное, но нужна регистрация. В тот же день здесь с 14:30 до 17:45 состоится спортивный фестиваль «Ретродискотека»: катание под хиты прошлых десятилетий, викторины и фотозоны.

Фестивали и игры: традиции и современность

20–21 декабря проходит фестиваль «Московские традиции» на катках Парка Горького, «Коломенского», «РЖД Арена», «Авангарда» и в конноспортивном комплексе «Битца». Гости смогут сыграть в хоккей в валенках, аэрохоккей, снежный дартс, керлинг, испытать силу в хоккейном силомере, посетить тир и бильярд.

Проект «Семейные игры» предложит турниры по лазертагу, мини ориентированию, игры народов мира (шаффлборд, бокс хоккей, корнхолл, кульбутто), хоккейные эстафеты и состязания по зимним городкам. Площадки работают в разных районах города — от «Некрасовки» до «Авангарда».

В парке имени Шкулева 21 декабря в 16:00 покажут музыкальный спектакль «Сказания фьордов» — мир троллей, русалок и викингов с огненным перформансом. После представления — интерактивные игры для детей и новогодняя фотосессия для взрослых.

Добрые дела: дарим тепло и заботу

20–21 декабря с 17:00 до 20:00 на катках в «Кузьминках», на улице Чичерина, у Северного речного вокзала и в «Коломенском» пройдет акция «Письма добра»: желающие смогут подписать открытки для родных, участников СВО и жителей новых регионов.

Также по всему городу установлены «Добрые елки» — с них можно снять шар с желанием и заполнить заявку на исполнение мечты ребенка-подопечного НКО. А в павильонах «Фабрика подарков» продолжают принимать подарки для военнослужащих в зоне СВО, детей новых регионов, бездомных животных и жителей приграничных территорий.

Подробная программа мероприятий – на сайте проекта «Зима в Москве» – главного события сезона, которое объединяет горожан, дарит радость творчества, спорта и добрых дел, создавая неповторимую атмосферу праздника и взаимной поддержки.