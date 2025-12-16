На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера

У жителей района Лефортово появились новые комфортные общественные пространства для прогулок и занятий спортом.

В текущем году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили работы по благоустройству более 80 общественных пространств – парков, скверов, бульваров, территорий возле станций метро, торговых центров, медучреждений, школ, детских садов и других точек притяжения. В том числе привели в порядок и три сквера на юго-востоке столицы.

Так, в сквере на Красноказарменной площади поменяли покрытие дорожек, установили новые лавочки и и так полюбившиеся москвичам парковые качели, провели дополнительное озеленение. Для комфортного освещения в темное время суток установили современные фонари с энергоэффективными светильниками. В целях повышения безопасности горожан смонтировали систему видеонаблюдения.

В Госпитальном сквере рядом с Главным военным клиническим госпиталем имени Н.Н. Бурденко заменили гранитные ступени у входа, обновили покрытие пешеходных дорожек, поставили парковые качели. Установленный в сквере памятник героям Отечественной войны 1812 года оснастили красивой архитектурно-художественной подсветкой.

В сквере возле станции «Авиамоторная» третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) также привели в порядок пешеходные дорожки, урны, приборы уличного освещения. Кроме того, здесь организовали спортивную зону с воркаут-комплексом и тренажерами для силовых тренировок на свежем воздухе.

Стоит отметить, что в рамках городской программы благоустройства в ЮВАО обновили еще несколько пространств, предназначенных для прогулок с животными. Так, в расположенном в районе Лефортово парке Казачьей Славы (1-й Краснокурсантский проезд, дом 1/5) для выгула собак оборудовали территорию площадью 200 квадратных метров. Внутри огороженной и хорошо освещенной площадки установили несколько видов барьеров для прыжков, а также балансир — тренажер для улучшения координации питомцев. Кроме того, в районе модернизировали собачью площадку возле станции МЦД-3 в сквере по адресу: улица Пруд Ключики, дом 5. Там заменили покрытие – теперь оно безопасно для лап питомцев, установили стойку с кольцом и горки.