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В первые дни форум-фестиваль "Москва 2030" посетили более 700 тысяч человек

В первые дни форум-фестиваль "Москва 2030" посетили более 700 тысяч человек
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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" демонстрирует, что Москва уверенно движется вперед, становясь все более современным, комфортным и технологичным городом.

В столице проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", который представляет москвичам и всем желающим главные новшества и достижения в различных сферах городской жизни. Мероприятие вызвало огромный интерес – за первые дни его посетили более 700 тысяч человек.

На площадках форума-фестиваля развернулась насыщенная программа. В парке "Зарядье" открылся яркий фестиваль медиаискусства "Город света", побивший все рекорды по числу гостей. Здесь же состоялся концерт-анонс, посвященный запуску флагманской площадки "Культурный город". Спортивная зона в "Лужниках" объединила несколько тематических пространств, где можно попробовать себя в пляжном футболе, волейболе, настольном теннисе, бадминтоне, шахматах и других дисциплинах.

Молодежная точка "Телепорт" на площади перед музеем "Гараж" привлекла большое количество посетителей, желающих познакомиться с новыми технологиями и творческими экспериментами. А на Болотной площади гости могли ознакомиться с продукцией столичных производителей и приобрести ее на специальном маркете "Сделано в Москве".

Организаторы подготовили для участников форума-фестиваля обширную программу на предстоящую неделю. Так, в "Лужниках" пройдет интеллектуально-развлекательная викторина, посвященная экономике Москвы. На площадке "Телепорта" состоятся мастер-классы по нейрографике – технике рисования, помогающей справляться с психологическими блоками и находить решения в сложных ситуациях.

Кульминацией предстоящих дней станут яркие концертные выступления. 7 августа на главной сцене в "Зарядье" выступит народный артист России Дмитрий Маликов. А 10 августа в Парке Горького пройдет торжественная церемония закрытия форума "Медиадвиж", после чего в "Зарядье" состоится уникальный концерт – симфония голографического звука "Никола Мельников & Octo AI Ensemble".

"Территория будущего. Москва 2030" – это не просто форум, а настоящий праздник инноваций, технологий и творчества. Жители и гости столицы могут погрузиться в атмосферу будущего, познакомиться с передовыми разработками, принять участие в увлекательных активностях и получить массу ярких впечатлений.

Телеграм канал

6 августа 2024, 16:01
Фото: Пресс-служба форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
mos.ru✓ Надежный источник

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