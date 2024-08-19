Московское метро угостит пассажиров яблоками на Яблочный Спас

Яблочный Спас – особенный день для жителей нашей страны. Издавна на Руси в этот праздник люди с радостью делились своим урожаем с теми, кто нуждался. Свежие, сочные плоды становились символом щедрости и гостеприимства. Московский метрополитен решил возродить эту замечательную традицию и устроить для пассажиров приятный сюрприз
19 августа в подземке будут работать 25 специальных стоек "Живое общение", где всем желающим бесплатно раздадут свежие яблоки. Эти фрукты станут отличным дополнением к поездке и поднимут настроение горожанам. Стойки будут расположены на следующих станциях:
- "Комсомольская" и "Черкизовская" Сокольнической линии;
- "Славянский бульвар", "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;
- "Александровский сад", "Деловой центр" Филевской линии;
- "Павелецкая", "Курская", "Киевская", "Парк культуры" и "Белорусская" Кольцевой линии;
- "Китай-город" Калужско-Рижской линии;
- "Пушкинская", "Баррикадная" и "Кузнецкий Мост" Таганско-Краснопресненской линии;
- "Дмитровской", "Менделеевской", "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии;
- "Сретенский бульвар", "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии;
- "ЦСКА" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии;
- "Нижегородской" Некрасовской линии.
Яблочный Спас – это не только религиозный праздник, но и замечательный повод для объединения людей. Угощая друг друга яблоками, москвичи смогут почувствовать атмосферу доброты и взаимопомощи, которая всегда царит в этот день. Кроме того, свежие фрукты – отличный способ подкрепиться и зарядиться энергией во время насыщенного рабочего дня.
Стоит отметить, что столичная подземка регулярно радует пассажиров различными праздничными мероприятиями. Так, к Новому году в метро можно встретить Деда Мороза, а на 8 Марта – получить цветы. Теперь же москвичей ждет еще один приятный сюрприз – в честь Яблочного Спаса.