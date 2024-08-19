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Московское метро угостит пассажиров яблоками на Яблочный Спас

Московское метро угостит пассажиров яблоками на Яблочный Спас
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Ежегодно 19 августа отмечается Яблочный Спас – один из самых почитаемых православных праздников. В этот день принято собирать урожай яблок и делиться ими с окружающими. Столичная подземка решила поддержать эту добрую традицию и порадовать горожан.

Яблочный Спас – особенный день для жителей нашей страны. Издавна на Руси в этот праздник люди с радостью делились своим урожаем с теми, кто нуждался. Свежие, сочные плоды становились символом щедрости и гостеприимства. Московский метрополитен решил возродить эту замечательную традицию и устроить для пассажиров приятный сюрприз

19 августа в подземке будут работать 25 специальных стоек "Живое общение", где всем желающим бесплатно раздадут свежие яблоки. Эти фрукты станут отличным дополнением к поездке и поднимут настроение горожанам. Стойки будут расположены на следующих станциях:

  • "Комсомольская" и "Черкизовская" Сокольнической линии;
  • "Славянский бульвар", "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;
  • "Александровский сад", "Деловой центр" Филевской линии;
  • "Павелецкая", "Курская", "Киевская", "Парк культуры" и "Белорусская" Кольцевой линии;
  • "Китай-город" Калужско-Рижской линии;
  • "Пушкинская", "Баррикадная" и "Кузнецкий Мост" Таганско-Краснопресненской линии;
  • "Дмитровской", "Менделеевской", "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии;
  • "Сретенский бульвар", "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии;
  • "ЦСКА" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии;
  • "Нижегородской" Некрасовской линии.

Яблочный Спас – это не только религиозный праздник, но и замечательный повод для объединения людей. Угощая друг друга яблоками, москвичи смогут почувствовать атмосферу доброты и взаимопомощи, которая всегда царит в этот день. Кроме того, свежие фрукты – отличный способ подкрепиться и зарядиться энергией во время насыщенного рабочего дня.

Стоит отметить, что столичная подземка регулярно радует пассажиров различными праздничными мероприятиями. Так, к Новому году в метро можно встретить Деда Мороза, а на 8 Марта – получить цветы. Теперь же москвичей ждет еще один приятный сюрприз – в честь Яблочного Спаса.

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19 августа 2024, 10:21
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы / www.mos.ru
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