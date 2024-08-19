Московское метро угостит пассажиров яблоками на Яблочный Спас

Ежегодно 19 августа отмечается Яблочный Спас – один из самых почитаемых православных праздников. В этот день принято собирать урожай яблок и делиться ими с окружающими. Столичная подземка решила поддержать эту добрую традицию и порадовать горожан.

Яблочный Спас – особенный день для жителей нашей страны. Издавна на Руси в этот праздник люди с радостью делились своим урожаем с теми, кто нуждался. Свежие, сочные плоды становились символом щедрости и гостеприимства. Московский метрополитен решил возродить эту замечательную традицию и устроить для пассажиров приятный сюрприз



19 августа в подземке будут работать 25 специальных стоек "Живое общение", где всем желающим бесплатно раздадут свежие яблоки. Эти фрукты станут отличным дополнением к поездке и поднимут настроение горожанам. Стойки будут расположены на следующих станциях:

"Комсомольская" и "Черкизовская" Сокольнической линии;

"Славянский бульвар", "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;

"Александровский сад", "Деловой центр" Филевской линии;

"Павелецкая", "Курская", "Киевская", "Парк культуры" и "Белорусская" Кольцевой линии;

"Китай-город" Калужско-Рижской линии;

"Пушкинская", "Баррикадная" и "Кузнецкий Мост" Таганско-Краснопресненской линии;

"Дмитровской", "Менделеевской", "Савеловской" Серпуховско-Тимирязевской линии;

"Сретенский бульвар", "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии;

"ЦСКА" и "Хорошевская" Большой кольцевой линии;

"Нижегородской" Некрасовской линии.

Яблочный Спас – это не только религиозный праздник, но и замечательный повод для объединения людей. Угощая друг друга яблоками, москвичи смогут почувствовать атмосферу доброты и взаимопомощи, которая всегда царит в этот день. Кроме того, свежие фрукты – отличный способ подкрепиться и зарядиться энергией во время насыщенного рабочего дня.

Стоит отметить, что столичная подземка регулярно радует пассажиров различными праздничными мероприятиями. Так, к Новому году в метро можно встретить Деда Мороза, а на 8 Марта – получить цветы. Теперь же москвичей ждет еще один приятный сюрприз – в честь Яблочного Спаса.