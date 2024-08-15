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Четверг 15 августа

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Посвященный пионерскому движению винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре

Посвященный пионерскому движению винтажный маркет открылся на Чистопрудном бульваре
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Он работает с 12 по 25 августа.

Столица России продолжает радовать жителей и гостей разнообразными культурными мероприятиями в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Одним из таких событий стал винтажный маркет, развернувшийся на Чистопрудном бульваре и посвященный легендарной Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.

Эта массовая детская коммунистическая организация, основанная более века назад, объединяла в свои ряды миллионы советских школьников. Ее история и атрибутика стали темой для интересной выставки-ярмарки, где москвичи и туристы могут не только совершить увлекательные покупки, но и окунуться в ностальгические воспоминания о пионерском детстве.

На прилавках маркета представлено более 600 уникальных экспонатов, связанных с пионерским движением: значки, знамена, флажки, горны, барабаны и даже подлинные образцы пионерской формы. Каждый предмет хранит в себе частичку истории и отражает атмосферу советской эпохи, когда пионерия была неотъемлемой частью жизни каждого школьника.

Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru

Помимо возможности приобрести редкие коллекционные вещи, гости маркета могут принять участие в увлекательных мастер-классах и дискуссионных клубах. Так, 24 августа пройдет бесплатный мастер-класс по завязыванию пионерских галстуков – этот атрибут всегда имел особое значение и существовало множество способов его ношения. Начало в 16:00.

Организаторы мероприятия стремятся не только познакомить современную молодежь с историей пионерского движения, но и вызвать у старшего поколения теплые воспоминания о беззаботном пионерском детстве. Ведь через эту организацию прошли миллионы советских граждан, оставив в ней частичку своей души.

Винтажный маркет на Чистопрудном бульваре – это уникальная возможность совершить увлекательное путешествие во времени, соприкоснуться с культурным наследием прошлого и почувствовать дух эпохи, когда пионерия была неотъемлемой частью жизни каждого ребенка. Несомненно, это событие станет интересным как для ценителей истории, так и для любителей ностальгических воспоминаний.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит в Москве с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках.

Телеграм канал

15 августа 2024, 18:10
Фото: О. Сосницкий / www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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