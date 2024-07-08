Завершается возведение спортивного комплекса "Горизонт" в ЗелАО

Готовность чистовых работ на объекте оценивается в 95 процентов, а фасадных – на 80 процентов.

В ЗелАО завершается строительство спортивного комплекса «Горизонт». Объект возводится в рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы». Строительство, которое проводится за счет городского бюджета, завершится до конца текущего года.

«Фасадные работы выполнены на 80 процентов, для внешнего облика объекта выбраны спокойные и нейтральные цвета — белый, серый, коричневый. Полностью завершена черновая отделка, готовность чистовых работ оценивается в 95 процентов», — сообщили в столичном департаменте строительства.

В настоящее время завершены монтажные работы в тренажерном зале. Установлено оборудование, проводится поставка и сборка мебели. На 60 процентов выполнено благоустройство территории спорткомплекса. Сейчас строители облагораживают естественные водоемы рядом с ним. В ближайшее время планируется положить асфальт, обустроить комфортные подъезды.

Спортивный комплекс располагается по адресу: Середниковская улица, земельный участок № 5. Площадь трехэтажного здания составляет около четырех тысяч квадратных метров. В нем разместится большой бассейн длиной 25 метров и шириной 16 метров на восемь дорожек и малый бассейн длиной 10 метров и шириной шесть метров, а также тренажерный зал площадью около 200 квадратных метров, административные и технические помещения, буфет.

Спортивный объект, который совсем скоро будет введен в эксплуатацию, рассчитан на ежесуточное посещение 1130 человек. Рядом со зданием будет оборудована удобная парковка на 34 машино-мест.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном строительстве спортивных учреждений. С 2011 года введено в эксплуатацию свыше 200 объектов. Среди них как крупные профессиональные сооружения, так и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения. Например, построены уникальный по своим масштабам и характеристикам Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса «Лужники» и спорткомплекс на улице Раменки.