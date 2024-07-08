Новый сезон экскурсий для любителей необычной архитектуры стартует в Москве

Принять участие в прогулке может каждый желающий. Проводятся они каждые выходные.

В столице начинается новый цикл проекта «Экскурсии МКА. Путеводитель по современной архитектуре». Прогулки стартуют 13 июля. Мероприятие стало традиционным. Каждый год в летний и осенний периоды столичный комитет по архитектуре и градостроительству организует экскурсии. Во время прогулок архитекторы и эксперты рассказывают участникам об актуальных принципах градостроительного развития Москвы, показывают интересные примеры застройки.

«Цикл экскурсий организован в Москве в 2020 году по инициативе комитета с целью популяризации современной архитектуры. Мы стараемся показать самые интересные и значимые объекты города: от спортивных сооружений до новых станций метро, от примеров реконструкции фабрик до музеев», — уточнили в столичном комитете по архитектуре и градостроительству.

Каждые выходные все желающие смогут принять участие в прогулках. Необходима предварительная регистрация. Подобная мера направлена на регулирование численности групп.

Три месяца москвичи и гости столицы смогут посетить 20 автобусных и пешеходных маршрутов. После завершения цикла экскурсий участники приобретут дополнительные знания, у них будут новые впечатления от московской архитектуры

В 2024 году экскурсии разбиты на тематические уик-энды и включают не только внешний осмотр объектов, но и посещение строек и офисов архитектурных бюро. Участникам расскажут о разных направлениях и аспектах развития столицы, таких как культура и образование, спорт, комплексное развитие территорий, транспорт, высотное строительство. Каждые выходные июля, августа и сентября будет проходить одна или несколько экскурсий, посвященных той или иной актуальной теме городского развития.

Маршруты экскурсий охватывают разные районы столицы. Большое внимание будет уделено новым образовательным проектам, в частности университетским кластерам Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.