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Среда 31 июля

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Более половины работ по благоустройству участков парка "Яуза" завершены

Более половины работ по благоустройству участков парка "Яуза" завершены
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После того, как территорию приведут в порядок, она станет многофункциональной зоной отдыха для жителей 10 районов.

Специалистами комплекса городского хозяйства проводятся работы по благоустройству еще двух участков парка «Яуза». Объект расположен на северо-востоке страны. Сейчас выполнено больше половины запланированных работ. Об этом сообщает столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

«Продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей — парка “Яуза”, все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В этом году обновим пространство вдоль Тенистого проезда, проведем работы второго этапа на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы», – уточнили в ведомстве.

В настоящее время на участках установлено ограждение. Специальными коробами защищены стволы деревьев. Планируется обновить тропинки. Вдоль них будут установлены навигационные указатели. В рамках реализации проекта по благоустройству территории специалисты обустроят велопарковки, а также установят перголы и скамейки. В порядок будут приведены детские площадки, которые расположены вдоль Тенистого проезда.

Сейчас на Сельскохозяйственной улице проводятся работы на участке от моста Бескудниковской железнодорожной ветки до проезда Серебрякова. Там завершается ремонт старого участка экотропы и обустройство нового, а также реконструкция четырех мостовых переходов у беседки-ротонды «Храм воздуха». Обновляют детскую площадку, монтируют системы наружного освещения и устанавливают мост через реку Яузу.

Стоит отметить, что до конца текущего года будут завершены работы по обустройству парка «Яуза». Данная территория станет современным рекреационным пространством. Парк проходит практически через весь Северо-Восточный административный округ и граничит с 10 районами, где проживают более одного миллиона человек.

Пространство станет центром притяжения. В парке предусмотрены зоны для отдыха и активных игр. Провести интересно время смогут и взрослые гости, и подростки, и малыши.

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8 июля 2024, 10:00
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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