Зарядки, экскурсии и танцевальные занятия состоятся летом в рамках проекта "Московское долголетие"

Каждый участник сможет найти на столичных площадках занятие, которые будет интересно.

Почти полторы тысячи групп для занятий на свежем воздухе открыты в столице в рамках проекта «Московское долголетие». Занятия на более чем 800 площадках проходят на безвозмездной основе.

Огромной популярностью пользуются среди участников занятия танцами. Это не только досуг и творчество, но и самый простой способ укрепить свое здоровье: танцы стимулируют сразу несколько отделов головного мозга, снижают риск появления деменции и улучшают осанку, а также делают походку более легкой и плавной.

Любителей танцев приглашают принять участие в массовом флешмобе по вальсу. Он пройдет в ближайшую пятницу на территории парка «Сокольники». На этой же локации состоятся мастер-классы профессиональных танцоров.

В рамках реализации проекта «Московское долголетие» в столичных парках проходят и другие спортивные занятия. Участники могут заниматься северной (скандинавской) ходьбой, общей физической подготовкой, дыхательной и танцевальной гимнастикой, йогой, цигуном. Программа тренировок специально адаптирована для горожан старшего поколения, а регулярные занятия приносят пользу всему организму.

Летом занятия проводятся не только в парках и скверах, но и возле фонтана у Большого театра, на площади у памятника Александру Пушкину, смотровой площадке на Воробьевых горах, Северном речном вокзале и в других местах Москвы.

В проекте есть и направление для тех, кто любит гулять. Оно называется «Пеший лекторий». Опытные гиды проводят экскурсии по столице. Сейчас познавательные пешие прогулки посещают около 20 тысяч горожан старшего поколения.

На свежем воздухе проходят занятия по спортивным играм, которые особенно могут быть интересны мужской аудитории. В их числе футбол, волейбол, баскетбол, настольный и большой теннис, петанк. Новинкой этого летнего сезона стали занятия на воде — гребля на сапах и каяках.

Напомним, любой житель столицы может стать участникам проекта «Московское долголетие». Рекомендованный возраст вступления для женщин составляет 55 лет, а мужчин 60.