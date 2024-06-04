Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

О перспективах глава города сообщил в личном блоге. Ожидается, что меры по реализации инвестиционных проектов приведут к появлению более тысячи новых рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале о планах по строительству трех важных объектов в рамках программы создания мест приложения труда. Детский сад, сервисный комплекс и сервисный центр появятся в районах Метрогородок, Внуково и Солнцево. Строительство этих учреждений будет осуществляться за счет частных инвестиций, привлеченных в рамках программы, направленной на стимулирование деловой активности и создание новых рабочих мест.



Новые возможности для москвичей:

Детский сад на 175 мест (около 2,5 тыс. м²) в районе Метрогородок должен значительно улучшить ситуацию с доступностью дошкольного образования в районе.

Сервисный комплекс (около 120 тыс.м²) в районе Внуково на Боровском шоссе должен способствовать осуществлению экономической деятельности в рамках отрасли.

Сервисный центр (около 10 тыс. м²) рядом со станцией "Солнечная" МЦД-4 в районе Солнцево должен обеспечить жителей качественными услугами.

Новые рабочие места – залог стабильности



Согласно выводам мэра, реализация проекта позволит создать порядка 1,4 тысяч новых рабочих мест в сфере обслуживания, торговли и других отраслях. За четыре года своего существования программа охватила практически все районы Москвы, отметил Собянин. Он подчеркнул, что за этот период было заключено более ста соглашений с инвесторами, готовыми вкладывать средства в развитие города, что позитивно отражается на экономике столицы.

В целом, программа создания мест приложения труда уже доказала свою эффективность, позволив создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест в различных сферах городской экономики. Вследствие активного привлечения инвестиций и реализации амбициозных проектов Москва продолжает динамично развиваться, предлагая жителям благоприятные условия для и для работы, и для отдыха.

Важно отметить, что программа создания мест приложения труда является частью комплексной стратегии развития Москвы, направленной на повышение качества жизни горожан, создание комфортной городской среды и укрепление экономического потенциала столицы.

