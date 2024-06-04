Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Вторник 4 июня

18:20Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда 17:13Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа 16:29Малахов оскандалился из-за поминальной программы о Заворотнюк 14:07ТЕСТ для знатоков жизни Шарикова в фильме "Собачье сердце" 13:42Тест для живших в СССР: проверьте себя на знание советских терминов 11:30"Помогите": содержание записки онкобольной Кейт Миддлтон вызвало тревогу 10:51Господи, помилуй: над обнаженным телом мертвой Заворотнюк совершили древний обряд 09:18В окружении Киркорова отреагировали на решение певца отправить детей учиться за границу 06:33Анджелина Джоли отмечает 49-летие: 10 удивительных фактов об актрисе 03:17Певица Валерия откровенно заговорила о разводе с Пригожиным 00:14Тимберлейк остановил концерт ради помощи поклоннику, которому стало плохо 22:19Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июня 21:37"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 18:29В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район" 16:56Песенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 16:36Жителей столицы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня 14:32Необычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 12:50Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:05Преступники воспользовались смертью Заворотнюк для серии вымогательств 11:43Перед закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 10:28Кудрявцевой пришлось срочно везти дочь в больницу после инцидента 10:18Звезда театра и кино СССР ушла безвозвратно 10:15Как выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова 09:48Как у Фриске и Заворотнюк: задумавшуюся об ЭКО Кравец врач напугал раком 08:39Отец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России 06:12Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей 03:12Вред стремительного похудения и распространенные ошибки 00:02Раздел имущества при разводе: какие законы регулируют его распределение между супругами 21:04Вместо тысячи слов: что говорят позы во сне об отношениях в паре 18:15 Солнечное настроение летом: готовим морковные оладьи с сыром 15:12Без пафоса и с душой: как певица Валерия отрывалась на выпускном 12:07Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам 09:11Триумф таланта и трудолюбия: Бедрос Киркоров в свой день рождения 06:17Locanda: на Патриках опробовали новый формат итальянского ресторана 03:17Как музыка влияет на развитие речи ребенка? 00:0311 самых интересных фактов о сне 21:50"Это моя слабость": Филипп Киркоров объяснил появление в своей жизни Олега Майами 21:12Rising F7: где подвох? 21:05Вредные продукты для проблемной кожи: что исключить из рациона 18:14Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли 17:18Царствие небесное: могила несчастной Заворотнюк утонула сразу после похорон 15:07Даст фору молодым: главный секрет красоты 51-летней Хайди Клум 14:25Как мастера аварийных служб вскрывают замки без повреждений 13:00Как у королевы: названа баснословная стоимость белоснежного гроба Заворотнюк 12:20Море роз и слез: москвичи часами стоят в очереди к гробу убитой раком Заворотнюк 12:05Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова 09:06Когда можно стричься в июне 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни 06:20От Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами 03:05Оружие богинь: на что способна настоящая женская мудрость 00:57"Красная ветка" работает в штатном режиме
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда
31

О перспективах глава города сообщил в личном блоге. Ожидается, что меры по реализации инвестиционных проектов приведут к появлению более тысячи новых рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале о планах по строительству трех важных объектов в рамках программы создания мест приложения труда. Детский сад, сервисный комплекс и сервисный центр появятся в районах Метрогородок, Внуково и Солнцево. Строительство этих учреждений будет осуществляться за счет частных инвестиций, привлеченных в рамках программы, направленной на стимулирование деловой активности и создание новых рабочих мест.

Новые возможности для москвичей:

  • Детский сад на 175 мест (около 2,5 тыс. м²) в районе Метрогородок должен значительно улучшить ситуацию с доступностью дошкольного образования в районе.
  • Сервисный комплекс (около 120 тыс.м²) в районе Внуково на Боровском шоссе должен способствовать осуществлению экономической деятельности в рамках отрасли.
  • Сервисный центр (около 10 тыс. м²) рядом со станцией "Солнечная" МЦД-4 в районе Солнцево должен обеспечить жителей качественными услугами.

Новые рабочие места – залог стабильности

Согласно выводам мэра, реализация проекта позволит создать порядка 1,4 тысяч новых рабочих мест в сфере обслуживания, торговли и других отраслях. За четыре года своего существования программа охватила практически все районы Москвы, отметил Собянин. Он подчеркнул, что за этот период было заключено более ста соглашений с инвесторами, готовыми вкладывать средства в развитие города, что позитивно отражается на экономике столицы.

В целом, программа создания мест приложения труда уже доказала свою эффективность, позволив создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест в различных сферах городской экономики. Вследствие активного привлечения инвестиций и реализации амбициозных проектов Москва продолжает динамично развиваться, предлагая жителям благоприятные условия для и для работы, и для отдыха.

Важно отметить, что программа создания мест приложения труда является частью комплексной стратегии развития Москвы, направленной на повышение качества жизни горожан, создание комфортной городской среды и укрепление экономического потенциала столицы.

Подпишись в Telegram

4 июня 2024, 18:20
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа

Патриотический слет "STOлица. Лето" пройдет с 29 июня до 16 августа
Прием заявок от молодежи, желающей поучаствовать в мероприятии, продлится до 15 июля. Палаточный патриотический слет «STOлица.

В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"

В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"
В столице объявлен старт третьего детского творческого конкурса. В прошлом году в нем отличились более шести тысяч детей. Юные москвичи в возрасте от 4 до 17 лет получили уникальную возможность рассказать о своих районах, поделиться историями о людях, которые их вдохновляют, и показать любимые уголки города через призму своего творчества.

Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"

Творчество и спорт: как прошли первые выходные "Лета в Москве. Все на улицу!"
Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стал ярким событием для горожан и гостей столицы. Он привлек более 220,5 тысяч посетителей только за первые два дня. Мероприятия фестиваля были крайне разнообразными: спорт на набережных и в парках, танцевальные флешмобы, литературные чтения, творческие мастер-классы и выступления музыкантов.

1 июня стартует новый сезон работы кинотеатра-лектория ВДНХ

1 июня стартует новый сезон работы кинотеатра-лектория ВДНХ
Три месяца на территории площадки будут проходить показы, встречи и мастер-классы, направленные на раскрытие творческого потенциала гостей. В День защиты детей свои двери для посетителей открывает летний кинотеатр-лекторий ВДНХ.

Московские парки подготовили насыщенную программу для первых летних выходных

Московские парки подготовили насыщенную программу для первых летних выходных
С 31 мая по 2 июня в столичных парках будет организовано большое количество мероприятий. Мастер-классы, фестивали и спортивные игры рассчитаны как на детей, так и на взрослых посетителей. Рассказываем, куда можно пойти всей семьей. Сад имени Н.

Выбор читателей

03/06ПндНеобычный тест: попробуйте угадать советский фильм-сказку по описанию сюжета 03/06ПндПеред закрытием крышки гроба в руку покойной Заворотнюк вложили важный документ 03/06ПндПесенка спета: жена Игоря Николаева сменила имя и мужское плечо рядом 03/06Пнд"Убого и нелепо": Поплавская разом врезала Бузовой, Киркорову, Лолите 03/06ПндОтец Филиппа Киркорова рассказал, что певец увез своих детей из России 03/06ПндКак выглядит могила похороненного вне кладбища композитора Тихона Хренникова