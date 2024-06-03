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В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"

В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"
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В столице объявлен старт третьего детского творческого конкурса. В прошлом году в нем отличились более шести тысяч детей.

Юные москвичи в возрасте от 4 до 17 лет получили уникальную возможность рассказать о своих районах, поделиться историями о людях, которые их вдохновляют, и показать любимые уголки города через призму своего творчества. Как отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, конкурс "Про мой район" – это не только площадка для демонстрации детских талантов, но и способ показать столицу с новой, неизведанной стороны.

Организатор конкурса — Автономная некоммерческая организация "Мой район" — дает участникам возможность проявить себя в четырех номинациях:

Рисунок "Мой район. Мой двор". Участникам предлагают взять в руки кисти, карандаши или ручки и перенести на бумагу свой любимый уголок Москвы. Это может быть величественный памятник архитектуры, уютный сквер, шумная спортплощадка или дворик, где проходит детство. Формат — А2 или А3.

Экскурсия "Мой район". Участникам предлагают составить увлекательный маршрут по району Москвы и описать его в виде рассказа от первого лица. Следует добавить фотоснимки и подробные описания интересных мест, чтобы экскурсия была не только информативной, но и яркой!

Видеоистория "Мой питомец". Участникам предлагают снять небольшое видео о своем питомце и добавить к нему текст в виде описания. Можно посвятить работу забавным привычкам домашнего любимца, показать совместное времяпровождение с ним, дать советы другим владельцам животных.

Рассказ "Моя семья". Участникам предлагают написать о своей семье, выбрав тему, которая близка. Например, можно выделить семейные традиции, достижения, любовь к искусству или науке, подвиги.

Как принять участие?

Чтобы побороться за победу, необходимо выбрать номинацию, создать творческую работу в соответствии с требованиями и отправить заявку на официальном сайте конкурса до 31 июля.

Подробная информация, условия участия и технические требования к принимаемым работам также представлена на сайте проекта.

Торжественное награждение победителей состоится 6 сентября 2024 года. Авторы лучших работ получат дипломы и призы.

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3 июня 2024, 18:29
Фото: Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
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