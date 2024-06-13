Экскурсии по 10 усадьбам пройдут в рамках фестиваля "Времена и эпохи"

За все время проведения мероприятия будет организовано 150 экскурсий для всех, кто интересуется историей Москвы.

С 12 по 16 июня в рамках фестиваля «Времена и эпохи» ежедневно будут проходить лекции-прогулки. Гостям предложат своими глазами увидеть крупные усадьбы и узнать историю их создания.

Усадьба Воронцово выделяется среди других оригинальными арочными воротами с острыми шпилями. Ансамбль парадного въезда построил в конце XVIII века владелец Воронцова генерал-фельдмаршал Николай Репнин. Гостям расскажут о тайнах этого места. Напомнят, какой из героев культового романа Льва Тостого «Война и мир» приезжал в усадьбу, чтобы наблюдать за строительством воздушного шара.

Усадьбу Измайлово рекомендуют посетить тем, кто хочет больше узнать о XVII-XVIII веках. В это время на территории располагалась царская резиденция. Был свой птичий двор и зверинец, в котором содержались редкие представители фауны. До нашего времени сохранился храм Покрова Пресвятой Богородицы, закомары которого украшены многоцветными изразцами и орнаментом «павлинье око».

Усадьбу Влахернское-Кузьминки еще называли русским Версалем. В начале XVIII века Петр I подарил эти земли Григорию Строганову в благодарность за помощь в оснащении армии и флота. На территории развернулось масштабное деревянное строительство. Гости узнают от экскурсовода, почему усадьба имеет такое необычное название и кто трудился над создание каскада прудов.

Пройдет экскурсия и по старой Троицкой дороге до Ростокинского акведука. Посетителям расскажут, какие памятники расположены на территории. Узнают гости и о том, какую роль эти места сыграли для писателей Павла Бажова и Ивана Шмелева.

Любителей прогулок также приглашают посетить парк имени 50-летия Октября. Гид проведет по аллеям, покажет памятники Партизанам Подмосковья, Воинам-интернационалистам, скульптурную композицию «Моя семья», познакомит с долиной реки Раменки и достопримечательностью «Зеленый лабиринт».

Кроме того, пройдут экскурсии по усадьбам Покровское-Глебово-Стрешнево, Люблино, Останкино, Митино, Лефортово.