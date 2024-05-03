На четырех станциях метро отремонтируют путевые стены

Все действия рабочие будут осуществлять в ночное время, когда станции закрыты для пассажиров.

В московском метрополитене запланированы масштабные работы по приведению в порядок путевых стен на четырех станциях. В течение двух лет обновление проведут на «Третьяковской», «Беговой», «Бибиреве» и «Рязанском проспекте».

Специалисты будут менять керамическую плитку, а также мрамор. Все материалы подберут таким образом, чтобы не было визуального диссонанса.

«Московский метрополитен следит за состоянием станций и инфраструктуры по поручению Сергея Собянина. Планируем обновить путевые стены на четырех станциях. Работы будут проходить ночью, когда в метро нет пассажиров. После замены там станет еще комфортнее», — пояснили в мэрии Москвы.

Напомним, что ранее ремонт путевых стен был завершен на семи станциях метро, среди которых «Спортивная», «Волгоградский проспект», «Новые Черемушки» и другие.

Напомним, что ранее в столичном метро были проведены масштабные работы по ремонту эскалаторов. В порядок привели 23 механизма. Среди проведенных работ не только замена ступеней, тяговых цепей, но и электрического, а также механического оборудования.

«Система ремонта эскалаторов планово-предупредительная. Это значит, что мы обслуживаем механизмы и узлы до того, как они выйдут из строя. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро — одни из самых строгих в мире. Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, которую поставил Сергей Собянин», — рассказали в мэрии Москвы.

Заботятся в столичном метро и о людях с ограниченными возможностями здоровья. На станциях начали устанавливать специальные тактильные указатели, которые помогут ориентироваться незрячим пассажирам. Такие указатели уже есть на станциях «Третьяковская» Калужско-Рижской и Калининской линий, «Рижская» Калужско-Рижской линии, «Комсомольская» Кольцевой линии и «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской. До конца текущего года тактильные указатели разместят еще на 22 станциях. Напомним, что проект реализуется при участии Московской городской организации Всероссийского общества слепых.