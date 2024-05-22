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Стартовали реставрация скульптур на крыше Дома геологов

Стартовали реставрация скульптур на крыше Дома геологов
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Композиции почти 70 лет. В порядок ее приведут до конца текущего года.

Скульптурная композиция «Наука и город» расположена на крыше Дома геологов. Объект расположен по адресу: Смоленская набережная, дом 2а. Реставрацию планируют завершить до конца 2024 года. Предварительно специалистами был составлен и согласован проект. Главная задача – обновить и восстановить исторический облик скульптурной композиции.

Сейчас проводятся работы по установке строительных лесов, после чего специалисты приступят к промывке, расчистке и восстановлению утраченных элементов. Об этом сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

«Скульптурная композиция “Наука и труд” работы Юрия Орехова украшает крышу Дома геологов на Смоленской набережной уже практически 70 лет. За это время скульптуры ни разу не реставрировались и сейчас находятся в аварийном состоянии. На их поверхности зафиксированы разрушения, трещины, расслаивание, а металлический каркас подвергся коррозии. Как только в 2019 году это здание было признано объектом культурного наследия регионального значения, мы начали принимать меры по сохранению его главного украшения. Сначала прошли противоаварийные работы, затем специалисты подробно изучили скульптуры и на основе полученной информации разработали проект по их сохранению, к реализации которого приступают прямо сейчас», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что Дом геологов – это часть масштабного архитектурного ансамбля Смоленской набережной. Здание было возведено в 1950-е годы. На крыше установлена композиция под названием «Наука и труд». В центре на декоративной стенке расположен барельеф с изображением серпа и молота. По бокам размещены фигуры мужчин и женщин. Они символизируют работников науки и тружеников-пролетариев.

Дом построили по заказу Министерства геологии СССР. По этой причине его в народе сразу же назвали Домом геологов. В разные годы в квартирах по этому адресу жили известные ученые, которые внесли свой вклад в развитие науки. Сейчас в здании также располагаются жилые помещения.

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22 мая 2024, 03:15
Киселев Сергей / АГН Москва / www.mskagency.ru
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