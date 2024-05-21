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Комплексное благоустройство сквера проведут в районе Отрадное

Комплексное благоустройство сквера проведут в районе Отрадное
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Для горожан обустроят комфортные места для отдыха и прогулок.

Стартовали комплексные работы по приведению в порядок сквера в районе Отрадное. Объект, расположенный на северо-востоке столицы, благоустроят в рамках городской программы. Изменения коснуться участка зеленой зоны Северного бульвара от Юрловского проезда до поворота возле дома 9а. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Бульвар располагается рядом со станцией метро «Отрадное». Объект окружен не только жилыми домами, но и социальными учреждениями: школами, детскими садами. По этой причине при организации пространства важно провести благоустройство таким образом, чтобы учесть интересы большинства жителей.

В настоящее время проводятся подготовительные работы. Специалисты демонтировали оборудование на детских площадках, сняли покрытие дорожек, сформировали закладные для последующего монтажа современной системы освещения.

После завершения работ по благоустройству сквер станет пространством для комфортного отдыха. В западной части планируется оборудовать многоуровневую платформу из досок, сделать зону отдыха с качелями. После реставрации в сквер вернут скульптуру «Семья оленей».

На всей территории сквера будут оборудованы широкие дорожки, которые позволят прогуливаться тем, кто предпочитает активный отдых. Для велосипедистов будет организован специальный маршрут, вдоль которого оборудуют спортивные комплексы. Турники и тренажеры в сквере будут доступны для всех желающих.

Обновление коснется и детских площадок. Для малышей сделают отдельный комплекс, в котором установят песочницы, качели, развивающую панель, карусель и игровые комплексы. Для ребят постарше смонтируют большой городок, в котором будут размещены веревочные переходы, скамейки и качели.

В сквере планируется привести в порядок уже имеющиеся деревья и кустарники. Дополнят зеленую зону новые насаждения, подобранные с учетом особенностей произрастания и климата.

Для владельцев собак тоже подготовлено пространство. В планах расширение и обновление площадки для выгула, а также оборудование полосы препятствий для дрессировки.

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21 мая 2024, 05:48
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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