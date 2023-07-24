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В проезде Черского построят дом по программе реновации

В проезде Черского построят дом по программе реновации
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Новостройка для переселенцев появится в Алтуфьевском районе.

В односекционной новостройке в проезде Черского будет 216 квартир. Из них 56 однокомнатные, 133 двухкомнатные и 27 "трешек".

Проект строительства согласовала Москомэкспертиза. Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой класса комфорт.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что на кухнях установят плиты и мойки, в санузлах – всю необходимую сантехнику.

"Отделочные работы будут выполнены в соответствии с постановлением правительства Москвы", – подчеркнула она.

Вход в здание сделают на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, мам с колясками и инвалидов. В вестибюлях оборудуют комнаты для хранения уборочного инвентаря и колясочные.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят. Там установят детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.

С начала 2023 года по программе реновации построили 30 домов общей площадью 530 тысяч квадратных метров. Выдано 60 разрешений на строительство домов на 20 тысяч квартир общей площадью более 2,3 миллиона квадратных метров.

С начала действия программы реновации новые квартиры получили более 127 тысяч москвичей. В июне переселение начали 12 тысяч человек. Они переезжают из 99 ветхих домов.

Новостройки строятся рядом со старыми зданиями. Участники программы переезжают в пределах своего района и продолжают пользоваться теми же школами, детскими садами и поликлиниками, станциями метро и остановками наземного транспорта, местами отдыха и торговыми центрами.

Власти Москвы утвердили программу реновации в августе 2017 года. Переселение началось в феврале 2018-го. В программу вошло 5175 домов, большинство из которых построено более полувека назад.

Реновация разделена на несколько этапов. Первый завершится к 2025 году. Второй пройдет до 2029-го. Третий этап продлится до 2032 года включительно. Новое жилье получит почти миллион москвичей.

Вместе со строительством жилья в районах реновации появляются новые социальные объекты. Также развивается улично-дорожная сеть.

24 июля 2023, 14:30
Фото: Mos.ru
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