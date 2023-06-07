Учебный корпус в районе Беговой планируется ввести в эксплуатацию до конца года

Специалисты уже завершают отделку фасадов.

Власти российской столицы активно занимаются развитием системы образования. В городе модернизируются действующие, а также строятся новые школы, детские сады и учебные корпусы. Один из них планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Речь идет об учебном корпусе, расположенном в районе Беговой по адресу: улица Правды, владение №1А. Трехэтажное здание рассчитано на 400 человек: 200 школьников и столько же дошколят.

О ходе работ на объекте рассказал руководитель столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он подчеркнул, что специалисты уже завершают отделку фасадов образовательного учреждения.

"Отделочные работы выполнены на 63%. Ведется монтаж инженерных сетей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году", – подчеркнул чиновник.

В школьном блоке будут оборудованы кабинеты логопеда и психолога, восемь учебных классов и два кабинета иностранного языка. Для первоклассников организуют игровую зону продленного дня со спальными местами.

Две игровые зоны продленного дня также получат будущие ученики 2-4 классов. Также в здании появится медицинский и пищевой блок полного цикла. Спортивный зал можно будет трансформировать в актовый.

Ученики смогут посещать библиотеку с с зоной читательских мест, а в медиатеке оборудуют сектор для учителей. Кроме административной и учебной части в корпусе появится дошкольная, рассчитанную на восемь групп.

Каждая группа будет состоять из спальни, буфета, игровой зоны, кабинетов логопеда и психолога. Для организации пространства используют помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками. Также малыши смогут посещать музыкальный и спортивный залы, кабинеты для кружков и развивающих занятий.

Примечательно, что для развития образовательной сферы власти Москвы не только используют средства города, но и привлекают инвесторы. Они строят социальную инфраструктуру в составе жилых комплексов, после чего безвозмездно передают объекты столице.

К примеру, в Северном административном округе девелопер построит и передаст городу два детских сада и школу. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".