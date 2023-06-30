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В Южнопортовом районе отреставрируют дом купца Виноградова

В Южнопортовом районе отреставрируют дом купца Виноградова
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Дом купца Виноградова, который находится в Юго-Восточном административном округе Москвы, восстановит новый арендатор по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о реставрации дома купца Д. С. Виноградова, который располагается в Южнопортовом районе столицы (2-й Крутицкий переулок, дом 14) – рядом со станциями метро "Пролетарская" и "Крестьянская застава". Восстановлением здания займется ООО "Старина", с которым заключили на 49 лет договор аренды земельного участка и располагающемся на нем объекта по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

Ефимов уточнил, что в течение пяти лет арендатор обязан отреставрировать дом, и только потом он сможет перейти на льготную ставку и использовать здание по своему усмотрению. Это здание важно восстановить с учетом охранных обязательств и сроков плана работ, что было утверждено столичным департаментом культурного наследия.

Площадь здания, являющегося объектом культурного наследия, – 533,8 квадратных метра, а земельного участка – 0,1 гектара. Согласно итогам проведенных торгов, арендная плата составляет 12,1 миллионам рублей в год.

"После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год из расчета один рубль за квадратный метр", – отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Здание было построено в 1880 году. Оно является образцом деревянного зодчества конца XIX века. На его фасаде можно увидеть резной карниз с окантовкой в виде зубов. Купец второй гильдии Дмитрий Виноградов, которому принадлежал чугунолитейный завод, владел этим домом до 1917 года, а во времена СССР там были жилые квартиры и различные учреждения.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов культурного наследия действует в Москве с 2012 года. А с 2013-го она работает для арендаторов объектов образования.

Ранее сообщилось о том, что инвестор откроет школу или детский сад в Южном Бутове по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Здание, которое необходимо отремонтировать и оснастить необходимым оборудованием, выставлены на торги, запланированные на 21 июля. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 июня 2023, 19:19
Фото: М. Денисов / www.mos.ru
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