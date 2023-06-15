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Четверг 15 июня

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В Москве отреставрировали доходный дом Григория Горбунова

В Москве отреставрировали доходный дом Григория Горбунова
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Инвестор сможет арендовать недвижимость по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

Сохранение культурного наследия Москва – одна из важнейшие задач для столичных властей. На исторических объектах своевременно проводится благоустройство. К восстановительным работам привлекаются также инвесторы, которые в дальнейшем получают возможность арендовать здания на льготных условиях.

Так, в Москве с 2012 года действует программа "1 рубль за квадратных метр в год". Чтобы принять в ней участие, необходимо одержать победу на открытых электронных торгах. Победитель аукциона получает недвижимость в аренду на 49 лет. За следующие пять лет он обязан восстановить здание.

Если инвестор выполнит условия договора, то аренда квадратного метра ему обойдется всего в один рубль за год. При этом он сможет разместить в историческом здании собственный бизнес. К примеру, в доходном доме Григория Горбунова открыта гостиница.

Инвестор уже провел реставрацию здание 1905 года постройки в районе Преображенское и теперь сможет пользоваться помещениями общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров на льготных условиях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Чиновник также подчеркнул, что инвестор, арендовавший доходный дом Григория Горбунова, получит от города льготу, которая поможет сэкономить в 2023 году 15,8 миллиона рублей. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что договор с инвестором был заключен в 2018 году.

"Договор аренды исторического объекта площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров был заключен с инвестором по результатам торгов в 2018 году на 49 лет. Льготная ставка аренды установлена на оставшийся срок действия договора", – отметил глава ведомства.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что победитель открытых торгов отреставрирует часть городской усадьбы Шубиных, расположенной на Малой Дмитровке. Инвестору по льготной программе "1 рубль за квадратных метр в год" в аренду будут предоставлены помещения общей площадью 422 квадратных метра. Аукцион состоится 16 июня.

15 июня 2023, 12:43
Фото: mos.ru
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