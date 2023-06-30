В ЮЗАО инвестор откроет школу или детсад по программе "1 рубль за квадратный метр в год"

Новое образовательное учреждение появится в Южном Бутове.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков объявил о запланированном на 21 июля аукционе, на который выставлено здание в Южном Бутове. Победитель торгов сможет открыть там школу или детский сад. Объект необходимо отремонтировать и оснастить необходимым оборудованием.

Площадь здания, находящегося на Краснолиманской улице (дом 19б), составляет 986 квадратных метров. Оно построено в 1965 году. Рядом с выставленным на аукцион объектов располагаются образовательные и социальные учреждения, детские и спортивные площадки, остановки общественного транспорта, станции метро и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июля. Торги пройдут на электронной торговой площадке "Росэлторг". Желающим необходимо зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную

"После завершения работ и выполнения остальных условий программы инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды на 49 лет — один рубль за квадратный метр в год", – сообщил Иван Щербаков.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для образовательных объектов действует в столице уже 10 лет. Победители аукционов должны оснащать учреждения необходимым оборудованием и начать образовательную деятельность не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. Если здание нужно отремонтировать, то этот процесс должен быть завершен в течение 18 месяцев. Для масштабной реконструкции объекта инвестору выделяют три года.

Подробная информация об объектах, которые находятся в городской собственности и выставлены на аукционы, представлена на сайте investmoscow.ru. Это инвестиционный портал Москвы, где также можно ознакомиться с документацией, правилами проведения торгов и воспользоваться другими доступными сервисами. В ежедневном режиме обновляется раздел "Имущество от города", в котором на данный момент есть около шести тысяч объектов недвижимости.

Ранее сообщалось о строительстве детского сада в Южном Бутове. Подробно об этом писали "Дни.ру".