В Южном Медведкове построят детский сад на 220 мест

Площадь здания детского сада на Полярной улице составит свыше четырех тысяч квадратных метров.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко анонсировал строительство детского сада в Южном Медведкове. Здание дошкольного учреждения, рассчитанного на 220 воспитанников, возведут на Полярной улице – рядом со строящимися корпусами 2.1-2.3 нового жилого квартала.

Площадь объекта составит 4,4 тысячи квадратных метров. Его возведут за счет инвестиционных средств. Как только детский сад будет построен, его передадут на баланс города. Москомстройинвест и застройщик подписали соответствующий договор, сообщила председатель комитета Анастасия Пятова.

В детском саду для разных возрастов воспитанников сделают девять групп, помещения для занятий спортом и музыкой, а также развивающих кружков. Там будут работать психологи и логопеды.

Окна игровых и спален будут выходить на сад. Так удастся снизить шум. Оконные проемы будут большими, чтобы свет хорошо попадал в помещения. На первом этаже сделают выходы к игровым площадкам с элементами для развития, экспериментов и активных игр.

Войстратенко также рассказал, что специалисты Мосгосстройнадзора во время возведения здания детского сада на Полярной улице будут проводить контрольно-надзорные мероприятия. После того, как застройщик проинформировал о начале строительства, инспекторы составили график проверок. К ним подключат специалистов подведомственного Центра экспертиз.

"Эксперты оценят соответствие объекта проектным решениям", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора.

Кстати, в данном жилом комплексе девелопер построит 10 жилых корпусов, часть из них уже введена в эксплуатацию. Эта территория является экс-промзоной, она комплексно развивается в соответствии с решениями мэра Москвы Сергея Собянина. Не так давно в этом жилом комплексе заработал детский сад на 300 мест.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что в районе Соколиная гора сдан в эксплуатацию детский сад для 125 воспитанников. Это второе дошкольное учреждение, которое ввели в Восточном административном округе с начала 2023 года. Подробнее об этом писали "Дни.ру".