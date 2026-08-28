Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род

Валерий Леонтьев попал в публичный скандал Тесты Певица Линда устроила дерзкую провокацию Игры Сонник

Топ новостей недели

Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утратеУбитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара ГвердцителиНазван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судомМать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом "Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши

Лента новостей

Четверг 27 августа

00:01Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род 17:20"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого 15:34Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва 14:10Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии 13:13Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы 11:36Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников 10:43Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов 10:34Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов 09:39Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет 00:53Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 17:37Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны 15:50Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени 13:49Долги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 12:28Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова 12:21SHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери 10:49Назван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов 09:16Возвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами 00:32Срочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье 17:39Продавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку 16:12Появившаяся без макияжа Анжелика Варум разрыдалась прямо на глазах у коллег 14:01Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой 12:30Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале 10:37Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа 09:41Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление 00:29Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь 19:50От лабораторий до жилых кварталов: каким станет Сколково 18:22Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак 17:04"Бурановские бабушки" публично набросились на Прохора Шаляпина 15:22Рыдающая Натали впервые раскрыла жуткие детали самоубийства мужа: Услышала звук 12:43Находящийся в рехабе Джиган слезно взмолился о спасении 10:46Сенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег 09:33Едва сдерживающий слезы Киркоров слил тайну о сокровищах беглой Пугачевой 00:37Сделайте это 24 августа – и в дом придет тепло и богатый урожай: тайные приметы дня Евпатия 17:41Скандалы, блат и миллионы на учебу: где будут учиться подросшие наследники российских звезд 15:53Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска 12:16Алена Апина обнажила душу и поведала о страшной трагедии: Теперь вы знаете про меня все 06:31Умойтесь этой водой 23 августа – и болезни отступят: тайные обряды и приметы на Лаврентия 18:03Изменившаяся до неузнаваемости Волочкова ввела россиян в оцепенение своим видом 15:33"Мы постоянно как на поле боя": Дана Борисова сделала шокирующее заявление о ненависти к собственной дочери 12:18"Не хочу в школу". Говорит мама 06:24Привлечет богатство и огромную прибыль: простой секрет 22 августа кардинально изменит вашу жизнь 18:14Смертельная ошибка: чем опасна пластическая операция в августе 16:16Губернатор Подмосковья проверил готовность новой школы на 1100 мест в Лосино-Петровском 16:11Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть 14:09Назван один из главных предвестников инфаркта: проверьте себя дома 12:43Собянин: Строительство моста через Москву-реку планируется завершить в 2026 году 12:39Для голосующих электронно розыгрыши "Миллиона призов" пройдут 19–21 сентября 12:36"Ей нужны только деньги!": внучка Алексея Глызина со скандалом сорвала маску с внебрачной дочери певца 11:05Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове 09:34"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род

Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род
182

Великий праздник 28 августа обладает грандиозной духовной силой.

В народном календаре 28 августа 2026 года — одна из самых почитаемых, мощных и одновременно опасных дат в году. Православные христиане отмечают великий двунадесятый праздник — Успение Пресвятой Богородицы. В народной традиции этот день ласково зовут Успенщиной, Госпожинками, Спожинками или Обжинками.

Дата знаменует собой окончание строгого Успенского поста, завершение уборки урожая зерновых и начало яркого периода осенних свадеб. Наши предки верили, что 28 августа земля-матушка празднует свои именины, а Пресвятая Богородица слышит молитву каждого человека, посылая заступничество и защиту. Однако духовная сила этого дня имеет и обратную сторону: любые нарушения вековых правил караются очень сурово, а личная беда может прийти в дом из-за единственного неверного шага.

Роковая ошибка на Успение: за что можно поплатиться счастьем

С праздником Успения связано множество жестких ограничений. Нарушение этих табу считалось тяжелым грехом, который моментально привлекал в жизнь человека лишения, болезненные состояния и нищету:

  • Запрещено резать хлеб ножом. Это главная роковая ошибка дня! Выпечку и хлеб из муки нового урожая 28 августа принято исключительно ломать руками. Считалось, что вонзить металл в свежий хлеб на Успение — значит своими руками «отрезать» от семьи здоровье, достаток и навлечь беду на весь дом на целый год.
  • Категорически нельзя ходить босиком по росе. Предки верили, что утренняя роса 28 августа — это слезы самой Богородицы или земли, скорбящей по Небесной Заступнице. Наступить босой ногой на такую траву — значит собрать на себя все тяжелые болезни, суставные боли и проклятия.
  • Запрещено надевать старую, грязную или тесную обувь. Если 28 августа натереть мозоль, ранить или повредить ногу, весь следующий год пройдет в сплошных задержках, препятствиях, финансовых потерях и житейских трагедиях. Обувь в этот день должна быть максимально удобной, чистой и мягкой!
  • Нельзя вонзать острые предметы в землю. В этот праздник запрещалось копать, втыкать колья, вскапывать грядки или работать в огороде — земля считается именинницей и должна отдыхать.
  • Запрещено ссориться и обижать женщин. Особое уважение в этот день нужно проявлять к матерям, бабушкам и сестрам. Любое грубое слово или скандал в их адрес навлечет затяжную черную полосу.

Что обязательно нужно сделать 28 августа

Праздник Успения всегда встречали с чистой душой, радостью и особым почетом. День принято начинать с посещения церковной службы, куда несли для освящения колоски нового урожая, свежеиспеченный хлеб, караваи и заготовленные на зиму семена.

  • Устройте пышное застолье. Пост завершился, поэтому на стол подавали изобилие мясных и рыбных блюд, пироги, фрукты и огурцы. Считалось, что чем щедрее угощение 28 августа, тем богаче и сытнее пройдет весь следующий год.
  • Проявите милосердие. Обязательно накормите нищих, помогите одиноким пожилым людям или сиротам. Любое доброе дело, совершенное на Успение, возвращается в дом благополучием.
  • Засылайте сватов. С 28 августа официально стартует свадебный сезон. Предки верили: если сосвататься на Успение — брак будет невероятно крепким, долгим и счастливым.

Погодные приметы на Успение

Погода 28 августа помогала предкам безошибочно заглянуть в будущее и узнать, какими будут осень и зима:

  • Если на Успение стоит сияющее солнце и вернется жаркая погода — бабье лето в сентябре окажется прохладным и дождливым.
  • Увидели на небе яркую радугу? Готовьтесь к очень теплой, мягкой и продолжительной осени.
  • Если утро 28 августа встретило густым туманом — в лесах вырастет небывалый урожай грибов, а озимые дадут роскошные всходы.

Шоу-бизнес в Telegram

28 августа 2026, 00:01
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья

"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого

"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого
Выступления молодых исполнителей на популярном музыкальном фестивале в Казани вызвали волну искреннего негодования и разочарования у известного критика. Известный музыкальный критик Сергей Соседов, отсмотрев два дня состязаний молодых исполнителей на фестивале "Новая волна", буквально не смог сдержать накопившихся эмоций.

Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва

Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва
Бывшие супруги продемонстрировали настоящую идиллию в загородном особняке. Прошлогодний громкий разрыв знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины стал настоящей бомбой для отечественного шоу-бизнеса.

Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы

Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы
Финал лета готовит для жителей планеты мощнейший астрологический удар, способный на корню перечеркнуть привычный ход событий и выбить почву из-под ног. Утром 28 августа, ровно в 07:18 по московскому времени, на небосводе развернется опасное и чрезвычайно сильное с энергетической точки зрения явление.

Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников

Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников
Чествование именитого иностранного мэтра на главном музыкальном фестивале страны неожиданно обернулось острой реакцией и требованиями жестких проверок. Грандиозный музыкальный смотр "Новая волна-2026" в очередной раз оказался в центре громкого общественного резонанса.

Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет

Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет
Александр Мясников рассказал о том, почему миллионы людей продолжают умирать раньше времени, вопреки всем успехам современной науки. Почему биохакинг не работаетСегодня человечество помешалось на поисках вечной молодости.

Выбор читателей

27/08ЧтвНи в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 26/08СрдДолги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 26/08СрдВозвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами 26/08СрдSHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери 26/08СрдНазван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов 26/08СрдБунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны