В Зеленограде ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест

Процесс строительства нового детского сада в Зеленограде контролировали специалисты Мосгосстройнадзора.

На официальном сайте мэра Москвы сообщается о завершении строительства детского сада в одном из жилых комплексов Зеленограда. Речь идет о здании дошкольного учреждения, рассчитанного на 250 мест. Объект располагается по адресу: Крюково, Георгиевский проспект, дом 37А.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что после ввода в эксплуатацию детский сад будет передан на баланс города. "Он будет оборудован с учетом высоких требований, которые предъявляет столица к социальной инфраструктуре", – рассказала она.

Каждая групповая ячейка рассчитана на 25 воспитанников. В них есть раздевался, игровая, буфетная, спальня и санузел. Площадь здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Оно, как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, построено по современным стандартам образовательных учреждений.

Кстати, в жилом квартале, где построили детский сад, уже работает дошкольное учреждение для 220 воспитанников.

"Теперь у маленьких жителей появилось еще одно место для всестороннего развития", – сказал Войстратенко.

В новом детском саду также есть:

музыкальный зал;

физкультурный зал;

кружковая для развивающих занятий;

кабинет логопеда;

кабинет психолога;

кладовые;

медицинский блок;

административно-бытовые помещения.

Во дворе детского сада сделали групповые игровые площадки с теневыми навесами, а также зону для физкультурных занятий. Прилегающую территорию благоустроили, озеленили, установили малые архитектурные формы.

Мосгосстройнадзор пристально следит за строительством объектов социальной инфраструктуры. Войстратенко рассказал, что во время возведения детского сада специалисты подведомственного Центра экспертиз проводили комплекс необходимых лабораторно-инструментальных исследований. Так они оценивали качество работ, проверяли материалы на соответствие проектной документации и техническим регламентам.

Ранее сообщалось о том, что инвестор построит в Зеленограде две школы и два детских сада. Первый образовательный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Подробнее об этом писали "Дни.ру".