Валерий Леонтьев попал в публичный скандал Тесты Певица Линда устроила дерзкую провокацию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся ЕфремовеРозанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сетьЗаросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряскаПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска

Лента новостей

Суббота 29 августа

15:51"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян 12:22До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист 06:18Ореховый Спас 29 августа: какая минутная оплошность за обеденным столом навсегда перекроет денежный поток 18:05Куда сходить в России: афиша главных событий с 28 августа по 4 сентября 17:18Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер 16:16"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами 14:30Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России 12:14В семье народной артистки Ирины Алферовой случилась трагедия: Теперь у нас есть ангел 11:38Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино 10:47Мать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений 09:23Брошенная мужем Хилькевич взвыла с тремя детьми: Период сложный 00:01Роковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род 17:20"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого 15:34Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва 14:10Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии 13:13Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы 11:36Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников 10:43Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов 10:34Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов 09:39Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет 00:53Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 17:37Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны 15:50Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени 13:49Долги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 12:28Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова 12:21SHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери 10:49Назван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов 09:16Возвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами 00:32Срочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье 17:39Продавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку 16:12Появившаяся без макияжа Анжелика Варум разрыдалась прямо на глазах у коллег 14:01Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой 12:30Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале 10:37Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа 09:41Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление 00:29Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь 19:50От лабораторий до жилых кварталов: каким станет Сколково 18:22Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак 17:04"Бурановские бабушки" публично набросились на Прохора Шаляпина 15:22Рыдающая Натали впервые раскрыла жуткие детали самоубийства мужа: Услышала звук 12:43Находящийся в рехабе Джиган слезно взмолился о спасении 10:46Сенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег 09:33Едва сдерживающий слезы Киркоров слил тайну о сокровищах беглой Пугачевой 00:37Сделайте это 24 августа – и в дом придет тепло и богатый урожай: тайные приметы дня Евпатия 17:41Скандалы, блат и миллионы на учебу: где будут учиться подросшие наследники российских звезд 15:53Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска 12:16Алена Апина обнажила душу и поведала о страшной трагедии: Теперь вы знаете про меня все 06:31Умойтесь этой водой 23 августа – и болезни отступят: тайные обряды и приметы на Лаврентия 18:03Изменившаяся до неузнаваемости Волочкова ввела россиян в оцепенение своим видом 15:33"Мы постоянно как на поле боя": Дана Борисова сделала шокирующее заявление о ненависти к собственной дочери
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян

"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян
44

Очередное скандальное появление Екатерины Варнавой в откровенном наряде закончилось массовой травлей и жестким неистовым срывом артистки.

Звезда отечественного юмора и экс-участница программы Comedy Woman Екатерина Варнава оказалась в эпицентре небывалого скандала после того, как решилась продемонстрировать свои сильно изменившиеся формы. 41-летняя артистка вышла на сцену в манящем и максимально откровенном красном корсете, который до мельчайших подробностей подчеркивал ее стройную, но заметно потерявшую в объемах фигуру. Однако вместо привычных оваций и аплодисментов в адрес признанной секс-бомбы российского шоу-бизнеса на юмористку обрушилась волна жесточайшей критики.

Подписчики и рядовые интернет-пользователи в социальных сетях буквально ахнули, увидев обновленную Варнаву. В комментариях под снимками и видеороликами моментально разразилась бурная дискуссия, переросшая в настоящее судилище. Публика начала массово обвинять артистку в болезненной и пугающей худобе, сравнивать ее выпирающие ключицы со скелетом и без стеснения ставить звездной брюнетке медицинские диагнозы. Варнаве моментально приписали тяжелую анорексию, расстройство пищевого поведения и другие опасные недуги, уверяя, что артистка измождена и буквально тает на глазах у миллионов.

Терпение знаменитости лопнуло мгновенно. Не выдержав потока ядовитых комментариев, непрошеных медицинских диагнозов и откровенных издевательств, Екатерина Варнава накинулась на россиян с эмоциями, граничащими с настоящим неистовством. Артистка записала жесткое обращение к хейтерам, разразившись эмоциональной бранью и проклятиями в адрес тех, кто так бестактно вторгается в ее личные границы.

Юмористка призвала публику проявить хотя бы немного элементарной деликатности и банального воспитания.

"Это ужасно, что вы все как стадо! Не дай бог хоть кому-то из вас испытать на себе массовый хейт! Не дай бог, чтобы кому-то из вас это нанесло психологическую травму, с которой вы не справитесь! Злые! Очень злые люди", — впала в ярость артистка, обращаясь к разбушевавшейся публике.

Екатерина добавила, что россиянам пора наконец излечиться от "синдрома толпы", прекратить нападать на людей в интернете и вспомнить о милосердии, уважении и банальной вежливости.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2026, 15:51
Екатерина Варнава. Фото: kino-teatr.ru
"ДНИ.РУ"• Требует проверки

Фоторепортаж

Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска

Режиссер Александр Молочников. Фото: пресс-служба
Писатель Александр Цыпкин. Фото: пресс-служба
Актриса Анна Снаткина. Фото: пресс-служба
Актер Кузьма Сапрыкин. Фото: пресс-служба
Писатель Михаил Зыгарь. Фото: пресс-служба
Музыкальный продюсер Нателла Крапивина. Фото: пресс-служба
Актриса Ольга Сутулова. Фото: пресс-служба
Актриса Рина Гришина. Фото: пресс-служба
Комик Александр Незлобин и актриса Юлия Топольницкая. Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Прогнулся окончательно: сбежавший Галкин* запел на украинском перед богачами в Монако
Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист

До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист
Завершение горячего гастрольного сезона на отечественной эстраде ознаменовалось сменой лидера в списке главных миллионеров шоу-бизнеса. Отечественная эстрада подводит итоги прошедшего лета, и цифры в финансовых отчетах продюсеров удивляют даже искушенных экспертов.

Ореховый Спас 29 августа: какая минутная оплошность за обеденным столом навсегда перекроет денежный поток

Ореховый Спас 29 августа: какая минутная оплошность за обеденным столом навсегда перекроет денежный поток
Этот день скрывает в себе мощную энергетику рубежа лета и осени, способную из-за одной неосторожной мелочи перевернуть привычную жизнь каждого человека. В народном календаре 29 августа 2026 года занимает особое, почти сакральное место.

Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер

Директора Олега Газманова упекли за решетку из-за миллионных афер
Финансовые махинации за кулисами отечественного шоу-бизнеса обернулись суровой развязкой, пролившись горькими слезами прямо в зале суда. Многомесячные судебные разбирательства вокруг имени главного патриотического певца страны Олега Газманова завершились оглушительным вердиктом для его ближайшего соратника.

"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами

"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами
Эпатажный певец и главная гроза богатых дам Прохор Шаляпин снова оказался в центре громкого скандала, разгоревшегося на просторах Интернета. Артист, давно завоевавший себе репутацию ценителя пышных форм и зрелой красоты, решил публично поддержать представительниц прекрасного пола с весомыми достоинствами.

Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России

Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России
Главный "Казанова" отечественной эстрады снова заставил затаить дыхание миллионы фанатов, оставив их в полной растерянности из-за туманных перспектив своих будущих выступлений. 77-летний народный артист России Валерий Леонтьев, ранее объявивший о завершении активной гастрольной деятельности, продолжает интриговать публичное пространство.

Выбор читателей

28/08ПтнРоковая ошибка на Успение: какая мелочь 28 августа навлечет страшную беду на весь ваш род 27/08Чтв"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого 28/08ПтнВ семье народной артистки Ирины Алферовой случилась трагедия: Теперь у нас есть ангел 28/08Птн"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами 28/08ПтнБрошенная мужем Хилькевич взвыла с тремя детьми: Период сложный 28/08ПтнМать сгоревшей от онкологии Стеллы Барановской повесила гибель артистки на Анфису Чехову: Злой гений