"Ужасно, что вы все как стадо!": изможденная Варнава накинулась с проклятиями на россиян

Очередное скандальное появление Екатерины Варнавой в откровенном наряде закончилось массовой травлей и жестким неистовым срывом артистки.



Звезда отечественного юмора и экс-участница программы Comedy Woman Екатерина Варнава оказалась в эпицентре небывалого скандала после того, как решилась продемонстрировать свои сильно изменившиеся формы. 41-летняя артистка вышла на сцену в манящем и максимально откровенном красном корсете, который до мельчайших подробностей подчеркивал ее стройную, но заметно потерявшую в объемах фигуру. Однако вместо привычных оваций и аплодисментов в адрес признанной секс-бомбы российского шоу-бизнеса на юмористку обрушилась волна жесточайшей критики.

Подписчики и рядовые интернет-пользователи в социальных сетях буквально ахнули, увидев обновленную Варнаву. В комментариях под снимками и видеороликами моментально разразилась бурная дискуссия, переросшая в настоящее судилище. Публика начала массово обвинять артистку в болезненной и пугающей худобе, сравнивать ее выпирающие ключицы со скелетом и без стеснения ставить звездной брюнетке медицинские диагнозы. Варнаве моментально приписали тяжелую анорексию, расстройство пищевого поведения и другие опасные недуги, уверяя, что артистка измождена и буквально тает на глазах у миллионов.

Терпение знаменитости лопнуло мгновенно. Не выдержав потока ядовитых комментариев, непрошеных медицинских диагнозов и откровенных издевательств, Екатерина Варнава накинулась на россиян с эмоциями, граничащими с настоящим неистовством. Артистка записала жесткое обращение к хейтерам, разразившись эмоциональной бранью и проклятиями в адрес тех, кто так бестактно вторгается в ее личные границы.

Юмористка призвала публику проявить хотя бы немного элементарной деликатности и банального воспитания.

"Это ужасно, что вы все как стадо! Не дай бог хоть кому-то из вас испытать на себе массовый хейт! Не дай бог, чтобы кому-то из вас это нанесло психологическую травму, с которой вы не справитесь! Злые! Очень злые люди", — впала в ярость артистка, обращаясь к разбушевавшейся публике.

Екатерина добавила, что россиянам пора наконец излечиться от "синдрома толпы", прекратить нападать на людей в интернете и вспомнить о милосердии, уважении и банальной вежливости.