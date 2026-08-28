Брошенная мужем Хилькевич взвыла с тремя детьми: Период сложный

Анна Хилькевич осталась одна перед лицом суровых бытовых испытаний.



Известная актриса и телеведущая Анна Хилькевич откровенно поделилась с поклонниками переживаниями о наболевшем, признавшись, что последние дни стали для нее настоящей проверкой на прочность. Звезда экранов временно осталась без привычной поддержки и мужского плеча своего супруга Артура Мартиросяна. Муж артистки был вынужден на время уехать из города, переложив весь масштабный груз воспитания трех маленьких дочерей и организацию домашнего хозяйства на хрупкие плечи звездной супруги.



Как выяснилось, временное отсутствие любимого человека превратилось для кинодивы в гораздо более серьезное и изматывающее испытание, чем она могла себе представить. Обычно в этой дружной семье бытовые и родительские обязанности делились строго пополам. Артур всегда мог без проблем уложить девочек спать, подстраховать супругу ранним утром или посидеть с младшей дочкой, пока Анна находилась на площадке. Теперь же знаменитости пришлось экстренно перестраивать привычный уклад и в одиночку рулить многочисленными домашними процессами.

Знаменитость не стала скрывать, что сейчас находится в крайне чувствительном и уязвимом эмоциональном состоянии. Артистка безумно скучает по супругу и откровенно жалуется на накрывающее ее чувство вины. Каждый раз, когда Анне приходится оставлять дочерей с няней, чтобы отлучиться по работе, ее начинает жестоко мучить совесть. Однако полностью отказаться от сторонней помощи и совмещать активную карьеру с круглосуточным материнством без участия мужа оказывается попросту невозможно.

"Период без него сложный. Помимо того, что я по нему скучаю, он мой любименький, я понимаю тех женщин, которые остаются одни и полностью на своей спине несут и работу, и быт, и детей", — взвыла оставшаяся в одиночестве артистка.

Этот непростой жизненный опыт заставил актрису по-новому взглянуть на миллионы матерей, вынужденных воспитывать наследников без поддержки партнеров. Анна призналась, что теперь испытывает к таким женщинам огромное восхищение и глубочайшее уважение, ведь ежедневно нести на себе подобную тяжелую нагрузку — настоящий подвиг. В завершение своего откровенного признания звезда обратилась ко всем матерям с призывом не забывать про собственное ментальное здоровье и обязательно находить время для личного отдыха даже в самой бесконечной круговерти бытовых дел.