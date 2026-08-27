Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии

Представители предприятий агропромышленного комплекса Московской области обсудили возможности экспорта продукции во Вьетнам, Индонезию и на Филиппины с сельскохозяйственными атташе этих стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхозпрода.

По данным ведомства, встреча прошла с участием специалистов Минсельхоза России, Минсельхоза Московской области и ФГБУ «Агроэкспорт».

Работа по развитию поставок ведется в рамках национального проекта «Экспорт».

Участники обсудили требования к сертификации продукции, логистику и адаптацию товаров к особенностям рынков Юго-Восточной Азии.

Во встрече приняли участие восемь предприятий Подмосковья, включая действующих экспортеров и компании, планирующие начать или расширить поставки за рубеж.

В их числе «Инфаприм», поставляющий детское, лечебное и функциональное питание в 10 стран, «Виола», экспортирующая молочную продукцию в 11 государств, и группа компаний «ВИК», представленная на рынках 13 стран с ветеринарными препаратами и кормовыми добавками.

Также в мероприятии участвовали «Соломон-трейд», кондитерская фабрика «Победа», «АБ ИнБев Эфес», «Агролекс» и «Ресурс».

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что прямое взаимодействие производителей с представителями зарубежных государств позволяет прорабатывать конкретные условия выхода на новые рынки и расширять географию экспорта продукции регионального АПК.