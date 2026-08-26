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Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова

Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход капитального ремонта школы №7 в Серпухове, крупнейшего образовательного объекта округа, где учатся более тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здание, построенное в 1975 году, впервые проходит капитальный ремонт.

«У нас в Серпухове реализуется самая большая программа по капитальному ремонту школ в рамках президентского проекта. Сейчас строителям предстоит сделать финальный марш-бросок, чтобы до 1 сентября полностью завершить капремонт и дети могли вернуться в абсолютно обновлённое здание», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По словам руководителя компании-застройщика Андраника Навояна, на объекте круглосуточно работают около 200 человек, идёт финальная отделка и монтаж оборудования.

Директор школы Елена Головина отметила, что здание давно нуждалось в обновлении. «Уже 1 сентября наши ученики 4–11-х классов приступят к занятиям в совершенно новых условиях. Полностью отремонтированы спортивный и актовый залы», — заявила она.

Депутат Госдумы Александр Коган, вместе с губернатором Подмосковья посетивший образовательный объект, подчеркнул статус Серпухова как крупнейшего наукограда страны.

«Именно поэтому в округе так эффективно работают президентская программа капитального ремонта школ, проект "Народная программа" и губернаторские инициативы», – прокомментировал Коган.

К 1 сентября в Серпуховском округе также отремонтируют ещё три школы и два детских сада. С 2022 года в округе обновлены 16 объектов образования.

Всего в Подмосковье к началу учебного года откроются 57 учебных заведений. Восемь из них – новые, остальные 49 – после капремонта

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Фото: пресс-служба правительства Московской области
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