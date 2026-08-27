Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва

Бывшие супруги продемонстрировали настоящую идиллию в загородном особняке.

Прошлогодний громкий разрыв знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины стал настоящей бомбой для отечественного шоу-бизнеса. Тогда эффектная блондинка приняла решение уйти от шоумена к успешному бизнесмену Роману Товстику, который ради новых чувств также бросил прежнюю семью. Несмотря на крушение брака, рухнувшие надежды и огромный резонанс в прессе, 66-летний мэтр отечественного телевидения проявил удивительное благородство: он не стал устраивать публичных войн, чинить препятствия бывшей возлюбленной и поливать ее грязью в интервью.

Напротив, телеведущий поддерживает с экс-избранницей самые теплые отношения. Полина остается для него не просто бывшей женой, но и матерью троих общих сыновей. И вот на днях произошло то, чего фанаты ждали меньше всего: телеведущий пригласил бывшую музу в свой роскошный загородный дом, чтобы провести время вместе за трогательным и ностальгическим занятием.

Бывшие супруги снова воссоединились на любимой кухне, где когда-то кипела их семейная жизнь. Влюбленные в прошлом, Дибровы решили почтить память покойной матери ведущего и приготовили рыбу по ее секретному семейному рецепту. На видеозаписях, попавших в сеть, оба активно и слаженно суетились у плиты, шутили и наслаждались обществом друг друга, словно между ними никогда не было тяжелого расставания и предательства.

Это спровоцировало настоящий шквал комментариев в сети. Интернет-пользователи принялись наперебой обсуждать неожиданный союз бывших супругов, а мнения аудитории разделились. Одни искренне восхитились зрелостью и мудростью пары: "Любовь прошла, а дружба осталась! Молодцы".

Однако другие фолловеры разглядели в глазах шоумена скрытую грусть и тоску по ушедшему счастью: "Как он счастлив хоть на несколько минут побыть рядом с Полиной. Даже жаль Дмитрия немного". Как бы там ни было, воссоединение четы Дибровых показало всему светскому бомонду, что даже после самого громкого разрыва можно сохранить человеческое тепло и остаться родными людьми.