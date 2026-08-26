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Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны

Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны
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Скандальный демарш культовой звезды девяностых рискует обернуться для нее серьезными юридическими последствиями.

Ежегодный фестиваль "Новая волна", которым бессменно заправляет маэстро Игорь Крутой, всегда славился умением собирать под одной крышей самых ярких и обсуждаемых персон эстрадного закулисья. Этот сезон не стал исключением, однако главная бомба разорвалась там, где ее ждали меньше всего. В центре грандиозного скандала оказалась готическая дива Линда, чьи взаимоотношения с бывшим наставником Максимом Фадеевым уже давно напоминают ожесточенную войну на выживание.

Последние месяцы светская тусовка и соцсети увлеченно следили за развитием драмы между экс-коллегами. Фадеев публично запретил певице исполнять написанные им треки, а дело дошло даже до официальных вызовов и допросов в Следственном комитете. Казалось бы, артистка должна была затаиться и проявить элементарную осторожность. Однако бунтарка решила пойти напролом и устроила открытый демарш прямо на глазах у многочисленной публики и телекамер.

Выйдя на главную сцену фестиваля, Линда без тени сомнений и страха затянула легендарные нетленки "Ворона" и "Мало огня". Отказываться от золотого фонда, сделавшего ее знаменитой на всю страну, звезда явно не намерена, несмотря ни на какие официальные запреты и риски новых разбирательств.

Реакция за кулисами была неоднозначной. Сама исполнительница предпочла избегать неудобных вопросов и категорически отказалась от общения с прессой. Ограничившись лишь скупой благодарностью поклонникам со сцены за их неизменную поддержку, Линда поспешила скрыться от назойливых журналистов.

При этом 47-летняя певица выглядела настолько безупречно, что у присутствующих перехватило дыхание. Фантастическая стройность, юношеская свежесть и узнаваемый дерзкий стиль — создавалось полное ощущение, что артистка провела последние два десятка лет в барокамере Майкла Джексона. Сам номер на песню "Ворона" превратился в настоящий перформанс: за хрупкими плечами артистки распахнулись огромные черные крылья, вызвав шквал восторженных оваций.

Зал буквально бился в экстазе от ностальгии, однако у коллег по цеху и светских хроникеров возник вполне логичный вопрос: каким образом певице удалось обойти строжайшие табу правообладателя и кто покроет финансовые риски? Пока эта загадка остается без ответа, но эксперты музыкального рынка уверенно пророчат: Максим Фадеев вряд ли спустит бывшей любимице такую публичную дерзость. Теперь Линде предстоит готовиться к новому раунду тяжелых судебных баталий, ведь за проявленный бунт придется платить самую высокую цену.

Шоу-бизнес в Telegram

26 августа 2026, 17:37
Линда. Фото: Youtube / @sobchak
"КП"✓ Надежный источник

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