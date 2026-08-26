Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны

Ежегодный фестиваль "Новая волна", которым бессменно заправляет маэстро Игорь Крутой, всегда славился умением собирать под одной крышей самых ярких и обсуждаемых персон эстрадного закулисья. Этот сезон не стал исключением, однако главная бомба разорвалась там, где ее ждали меньше всего. В центре грандиозного скандала оказалась готическая дива Линда, чьи взаимоотношения с бывшим наставником Максимом Фадеевым уже давно напоминают ожесточенную войну на выживание.
Последние месяцы светская тусовка и соцсети увлеченно следили за развитием драмы между экс-коллегами. Фадеев публично запретил певице исполнять написанные им треки, а дело дошло даже до официальных вызовов и допросов в Следственном комитете. Казалось бы, артистка должна была затаиться и проявить элементарную осторожность. Однако бунтарка решила пойти напролом и устроила открытый демарш прямо на глазах у многочисленной публики и телекамер.
Выйдя на главную сцену фестиваля, Линда без тени сомнений и страха затянула легендарные нетленки "Ворона" и "Мало огня". Отказываться от золотого фонда, сделавшего ее знаменитой на всю страну, звезда явно не намерена, несмотря ни на какие официальные запреты и риски новых разбирательств.
Реакция за кулисами была неоднозначной. Сама исполнительница предпочла избегать неудобных вопросов и категорически отказалась от общения с прессой. Ограничившись лишь скупой благодарностью поклонникам со сцены за их неизменную поддержку, Линда поспешила скрыться от назойливых журналистов.
При этом 47-летняя певица выглядела настолько безупречно, что у присутствующих перехватило дыхание. Фантастическая стройность, юношеская свежесть и узнаваемый дерзкий стиль — создавалось полное ощущение, что артистка провела последние два десятка лет в барокамере Майкла Джексона. Сам номер на песню "Ворона" превратился в настоящий перформанс: за хрупкими плечами артистки распахнулись огромные черные крылья, вызвав шквал восторженных оваций.
Зал буквально бился в экстазе от ностальгии, однако у коллег по цеху и светских хроникеров возник вполне логичный вопрос: каким образом певице удалось обойти строжайшие табу правообладателя и кто покроет финансовые риски? Пока эта загадка остается без ответа, но эксперты музыкального рынка уверенно пророчат: Максим Фадеев вряд ли спустит бывшей любимице такую публичную дерзость. Теперь Линде предстоит готовиться к новому раунду тяжелых судебных баталий, ведь за проявленный бунт придется платить самую высокую цену.