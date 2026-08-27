Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов

Обновление городской среды в десятках российских регионов вышло на принципиально новый уровень благодаря уникальным столичным разработкам.



Современное градостроительство сочетает в себе смелый творческий поиск и жесткий математический расчет. Проектируя новые жилые кварталы, транспортные артерии и социальные объекты, специалисты обязаны закладывать колоссальный запас прочности, чтобы созданная инфраструктура эффективно служила нескольким поколениям горожан. О роли профессионального планирования и активной передаче столичного опыта в регионы детально рассказал в своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин.



За последние 15 лет ключевой экспертный центр столицы — Институт генплана Москвы — разработал более 20 масштабных мастер-планов для различных субъектов Российской Федерации. Столичные урбанисты успешно проектируют развитие территорий в самых разных климатических и географических условиях: от Арктической зоны и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма. Эта системная работа стала практическим вкладом Москвы в реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Как подчеркнул Сергей Собянин, главная задача градостроителя — разглядеть будущий облик территории там, где пока находятся пустыри или устаревшие промзоны, и грамотно заложить очертания жилых кварталов, скверов и производств.

Ярким примером работы столичных специалистов стал мастер-план "Большой Алтай", охватывающий сразу три региона: Алтайский край, Республику Алтай и Кузбасс. Разработанные градостроительные решения уже активно воплощаются в жизнь. На Алтае идет реконструкция аэропорта Горно-Алтайска с приданием ему международного статуса, продолжается капитальный ремонт Телецкого тракта, а также началось строительство современной четырехполосной скоростной автодороги к курорту "Манжерок". Параллельно идет музейное обустройство знаменитой Денисовой пещеры.

В ямальском городе Ноябрьске утвержденный документ заложил основу для комплексной модернизации главных транспортных узлов — железнодорожного вокзала и местного аэропорта. Кроме того, в городе возводят крупный спортивный комплекс "Ноябрьск-арена" и проводят экологическую рекультивацию озера Ханто, берега которого в ближайшем будущем превратят в главное городское пространство для отдыха.

В Волгоградской области московские проектировщики создали уникальный концепт развития островов Сарпинский и Голодный. Там появится всесезонный семейный курорт и город-спутник с образовательными и IT-кластерами. С основной частью Волгограда острова свяжут три новых моста и канатная дорога, при этом ключевым приоритетом проекта стало полное сохранение местной уникальной пойменной экосистемы.

На Дальнем Востоке ключевой точкой приложения сил стал мастер-план Южно-Сахалинской агломерации. Он нацелен на превращение региона в крупнейший экономический и энергетический центр. В рамках проекта уже идет модернизация глубоководного порта Корсаков, запущен новый аэровокзал, возводятся объездные трассы для грузовиков и формируются индустриальные парки.

При проектировании парка "Притяжение" в Магнитогорске площадью около 400 гектаров московские специалисты впервые массово применили технологии информационного моделирования. Это позволило в кратчайшие сроки возвести спортивные объекты, искусственный водоем с пляжем, светомузыкальные фонтаны и всесезонный горнолыжный склон. А мастер-план Якутска потребовал от архитекторов решения сложнейших задач по строительству в условиях вечной мерзлоты. Концепция развития города строится вокруг статуса "столицы новой криокультуры", где климатические особенности северного региона превращаются в уникальное туристическое и архитектурное преимущество.

Чтобы сделать накопленные знания доступными для широкой общественности и профессионалов, на портале mos.ru запущен спецпроект, посвященный развитию ключевых сфер столицы за последние 16 лет. Раздел "Архитектура и строительство" детально рассказывает о формировании современного рельсового каркаса, реализации программы реновации и реставрации знаковых памятников, таких как ВДНХ, Северный речной вокзал и ГЭС-2. Проверенные временем московские стандарты становятся ориентиром для качественного обновления городской среды по всей России.