Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет

Александр Мясников рассказал о том, почему миллионы людей продолжают умирать раньше времени, вопреки всем успехам современной науки.



Почему биохакинг не работает

Сегодня человечество помешалось на поисках вечной молодости. Богатые и знаменитые тратят целые состояния на модный биохакинг, принимают десятки непонятных БАДов и тестируют дорогостоящие процедуры в надежде обмануть природу. Однако популярный врач и телеведущий Александр Мясников решил спустить любителей легких решений на землю. Сославшись на исследование американского ученого Роберта Калиффа в авторитетном научном журнале JAMA Cardiology, доктор заявил: людям не нужны футуристические технологии, чтобы жить долго и без болезней.

Главная проблема современного общества заключается вовсе не в отсутствии эликсира бессмертия. Мы просто не умеем и не хотим правильно применять те знания, которые уже давно доступны каждому. Погоня за трендами заставляет людей игнорировать базовые вещи, что приводит к трагическим последствиям.

Три главные причины ранней смерти

Статистика, которую привел Мясников, действительно шокирует своей жестокой реальностью. Оказывается, почти 90% всех случаев смерти от ишемической болезни сердца вызваны факторами, которые человек способен легко изменить самостоятельно.

Исследования показывают, что наибольший вклад в преждевременную гибель людей вносят три ключевые проблемы:

Повышенное артериальное давление — 47,2% случаев;

Неблагоприятное и неполноценное питание — 38,6% случаев;

Высокий уровень "плохого" холестерина в крови — 28,5% случаев.

Вместо того чтобы держать под контролем элементарные показатели своего организма, люди предпочитают надеяться на авось, пока артерии забиваются, а сердце работает на износ.

Эпидемия ожирения и диабета

Впрочем, в борьбе за человеческие жизни возникла новая серьезная преграда. Все успехи, которых врачам удалось добиться в снижении уровня курения и контроле гипертонии, сегодня стремительно уничтожает эпидемия ожирения и сахарного диабета.

За последние тридцать лет распространенность повышенного уровня глюкозы в крови натощак выросла почти на 39%, а число людей с высоким индексом массы тела подскочило на колоссальные 55%. В результате формируется опаснейший сердечно-почечно-метаболический синдром. Человечество массово наедает себе смертельные диагнозы, сводя на нет любые достижения мировой фармацевтики.

Почему простые советы больше не помогают

При этом Мясников подчеркивает: простые дежурные фразы врачей в духе "меньше ешьте и больше двигайтесь" давно потеряли свою эффективность. Когда вся окружающая среда провоцирует человека на потребление дешевой, гиперкалорийной пищи, а ритм жизни вынуждает сидеть на месте, одними лишь призывами к воле проблему не решить.

Для реального спасения нации требуется комплексный подход: доступная и качественная первичная медицина, дешевые и доказанные лекарства, жесткая борьба с медицинскими фейками и создание условий для здорового образа жизни.

В чем секрет реального долголетия

Итог, который подводит Александр Мясников, звучит как суровый приговор всей индустрии "омоложения". Потенциальный эффект от банального и постоянного контроля артериального давления, уровня холестерина и массы тела наукой доказан на 100%. Это работает в разы эффективнее, чем подавляющее большинство так называемых "геропротекторов" и пафосных процедур. Долголетие — это не роскошь для избранных, а результат элементарной дисциплины и доступной профилактики, о которой многие, к сожалению, просто забыли.