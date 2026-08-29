Превратите жизнь в ад: психолог раскрыла роковую ошибку родителей перед 1 сентября

Несколько простых правил помогут обнулить тревогу и сохранить ментальное здоровье.

Для большинства семей приближение сентября сопоставимо с надвигающимся штормом. Праздничные линейки, покупка формы, резкая смена расслабленного летнего ритма на жесткий рабочий график — все это вызывает подспудный страх и у детей, и у взрослых. Известный семейный психолог Ольга Романив убеждена: превращать начало осени в пытку вовсе не обязательно. Эксперт разложила по полочкам, как сделать этот переход мягким и комфортным.

Мягкий старт вместо праздничной паники

Главная ошибка большинства родителей — откладывать подготовку к школе на самый последний вечер. Лихорадочный сбор портфеля под крики и ссоры гарантирует нервный срыв еще до выхода из дома. Психолог советует начинать плавную настройку организма за пару недель до Дня знаний.

Восстановление режима сна — первый и самый важный шаг. Постепенный сдвиг подъема и отхода ко сну на 15–20 минут ежедневно позволит детскому организму войти в рабочий ритм без физиологического шока. Чтобы мозг проснулся после летних каникул, достаточно включать в день короткие 20-минутные блоки для чтения или решения развивающих задач. При этом важно не превращать подготовку в унылую муштру: разбирайте расписание вместе, выискивая интересные предметы и маршруты.

Родителям, возвращающимся к привычной рабочей рутине, эксперт рекомендует аналогичную тактику. Не пытайтесь в первый же день после отпуска закрыть все накопившиеся задачи. Двигайтесь в комфортном темпе, сохраняя утренние ритуалы и давая себе право на постепенную раскачку.

Бой с завышенными ожиданиями

Страх не оправдать надежд — главный источник детской и взрослой тревожности. Родители боятся, что чадо "скатится" на двойки, а дети панически опасаются не соответствовать требованиям учителей и взрослых.

Ольга Романив призывает взрослых снизить градус напряжения. Поговорите с ребенком откровенно. Объясните ему, что волноваться перед чем-то новым — это абсолютно нормально. Не сравнивайте его с более успешными одноклассниками и не требуйте идеальных оценок с первых дней. Фокусируйтесь на самом процессе обучения и радости от встречи с друзьями.

День Х: без драмы и микроменеджмента

Само Первое сентября не должно восприниматься как сдача сурового экзамена. Это обычный день, пусть и с особым торжественным подтекстом. Начните утро без суеты: в уютной обстановке позавтракайте всей семьей, выпейте чашку любимого чая, обнимите ребенка.

Категорически не стоит заваливать школьника бесконечными инструкциями, правилами и упреками прямо у ворот школы. Достаточно сказать пару теплых слов поддержки. В течение дня обязательно делайте небольшие паузы для глубокого вдоха и контроля своего состояния, а ребенку можно отправить короткое трогательное сообщение — это станет для него мощной опорой.

Мягкая посадка и табу на кружки

После праздничной линейки или первого рабочего дня не спешите загружать себя и детей делами по максимуму. Вечер необходимо посвятить расслаблению. Сходите на прогулку в парк, приготовьте вместе вкусный ужин, обсудите первые впечатления без допросов с пристрастием.

Первые две-три недели учебы должны пройти в максимально щадящем режиме. Психолог настоятельно рекомендует отказаться от немедленного зачисления ребенка во всевозможные секции и кружки. Дайте психике и телу время привыкнуть к новым нагрузкам. Со временем адаптация завершится сама собой, а грамотно заданный тон обеспечит спокойствие на весь предстоящий учебный год.