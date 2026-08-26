Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени

Конец лета может таить в себе смертельную угрозу, о которой миллионы отдыхающих даже не подозревают после ласкового пляжного загара.



Август — это не только время подводить итоги отпуска, но и период, когда наш организм начинает расплачиваться за каждый час, проведенный под палящими лучами солнца. Ультрафиолетовое излучение обладает коварным накопительным эффектом: оно не исчезает бесследно вместе со смывающимся загаром. Разрушительное воздействие ультрафиолета на клеточном уровне может проявиться спустя недели и даже месяцы. Именно под занавес летнего сезона жизненно важно провести комплексную диагностику организма, чтобы упредить развитие опасных последствий.

Известный врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе составила обязательный чек-ап, который необходимо пройти каждому до наступления осенних холодов. Забота о себе в этот период — это не просто профилактика, а реальный шанс вовремя распознать скрытые патологические процессы. Не стоит ждать тревожных симптомов, ведь их появление часто означает, что драгоценное время уже упущено.

Дерматоскопия: контроль над каждой родинкой

Дерматоскопия представляет собой высокоточное исследование кожи с помощью специального оптического прибора. Во время процедуры специалист оценивает структуру пигментных пятен и невусов под большим увеличением.

После пляжного сезона эта процедура становится жизненно необходимой. Под действием агрессивного ультрафиолета безопасные родинки могут начать стремительно перерождаться. Пройти осмотр нужно обязательно, если вы заметили появление новых образований или изменение формы, цвета и размера уже имеющихся родинок. Появление зуда, шелушения или микротрещин — прямой сигнал к срочному визиту к врачу. Дерматоскопия позволяет выявить меланому на самых ранних, полностью излечимых стадиях.

Маммография: защита самой уязвимой зоны

Солнечные ожоги в области декольте и груди представляют огромную опасность для женского здоровья. Ударная доза ультрафиолетовых лучей запускает мощные воспалительные процессы в ткани молочных желез. Особенно сильно рискуют женщины, у которых ранее уже выявлялись доброкачественные изменения — кисты или фиброаденомы.

Врач-онколог настоятельно рекомендует пройти маммографию всем женщинам, получившим солнечные ожоги верхней части тела. Для женщин старше 40 лет это исследование должно быть ежегодным правилом, а конец августа — идеальный момент для его проведения. Маммография способна зафиксировать минимальные изменения, которые невозможно обнаружить при обычном осмотре.

Общий анализ крови: разгадка скрытых сигналов

Хотя базовый анализ крови и не является прямым онкомаркером, он способен вовремя подать важный сигнал о неполадках в организме. После периода активного пребывания на солнце этот доступный метод диагностики помогает оценить общее состояние здоровья.

Врач обращает особое внимание на два ключевых показателя: уровень гемоглобина и скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Резкое и необъяснимое падение гемоглобина может указывать на скрытые внутренние кровотечения, характерные для некоторых видов опухолей. В свою очередь, значительно повышенная СОЭ сигнализирует о наличии глубокого воспалительного процесса. Эти показатели становятся весомым поводом для проведения более детального обследования.

Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Помните, что любое опасное заболевание значительно проще пресечь в самом начале. Пройдите чек-ап в августе и встречайте осень с уверенностью в своем будущем.