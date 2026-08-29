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До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист

До 50 миллионов за вечер: назван самый богатый российский артист
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Завершение горячего гастрольного сезона на отечественной эстраде ознаменовалось сменой лидера в списке главных миллионеров шоу-бизнеса.

Отечественная эстрада подводит итоги прошедшего лета, и цифры в финансовых отчетах продюсеров удивляют даже искушенных экспертов. Привычная карта гастролей российских исполнителей переписана заново. Если долгие годы основной доход звезд формировался на курортах Черноморского побережья, то сегодня южный вектор потерял былую привлекательность из-за регулярных угроз отмены концертов. Главным трендом года стали выступления на гигантских стадионах и в многотысячных крытых аренах.

Как рассказывает известный промоутер Сергей Лавров, сегодня статус звезды определяется не количеством закрытых праздников у богатых заказчиков, а реальным зрительским спросом. Публика голосует рублем за любимых артистов, заполняя площадки уровня "Лужников" и подмосковной "Live Арены". Одиночное стадионное шоу теперь способно обеспечивать певицу или певца и всю их команду на протяжении целого года вперед.

Главным финансовым триумфатором сезона и самым высокооплачиваемым артистом страны стал лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. Юбилейный тур коллектива произвел настоящий фурор: в каждом городе музыкантов встречают неизменные аншлаги, а общее число зрителей на его концертах в этом году приблизится к отметке в 500 тысяч человек.

За один только вечер на стадионе Сергей Жуков зарабатывает от 50 миллионов рублей чистой прибыли. При этом команда не жалеет средств на шоу: около 30 миллионов рублей на каждом концерте уходит на сложнейший продакшн, масштабные декорации, качественный звук и свет. Для сравнения: популярная фолк-исполнительница Надежда Кадышева получает за частный концерт порядка 20 миллионов рублей, но по общим объемам доходов существенно уступает группе "Руки Вверх!".

Не отстает от мэтра и молодое поколение хитмейкеров. 32-летний Егор Крид удивил коллег, собрав два аншлага в "Лужниках" подряд. Артист покорил аудиторию рыцарской сценографией и закрепил за собой статус одного из самых дорогих исполнителей: гонорар за его корпоративное выступление начинается от 10 миллионов рублей.

На пятки Криду наступает 20-летний Ваня Дмитриенко, который также собрал главный стадион столицы и запрашивает за частные праздники аналогичные 10 миллионов рублей. Продюсеры пророчат юной звезде большое будущее, если тот сможет избежать звездной болезни.

Параллельно в стране сохраняется высокий спрос на артистов из девяностых. Певица Татьяна Буланова активно гастролирует по регионам, а ее хит "Не плачь" по-прежнему заказывают на корпоративы за 2 миллиона рублей. При этом артистка выставляет строгое условие организаторам: передвигаться по стране она согласна исключительно на поездах из-за панической боязни полетов.

Особое место в гастрольной карте занял тренд на интернет-персонажей. Эксцентричная балерина Анастасия Волочкова стала частой гостей в частных клубах. На таких вечеринках танцовщица поет песни и демонстрирует фирменный шпагат, получая за выступление около 300 тысяч рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2026, 12:22
Фото: magnific.com
"КП"✓ Надежный источник

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