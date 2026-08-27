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Четверг 27 августа

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Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов

Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов
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Столица продолжает бить рекорды по скорости модернизации своей транспортной инфраструктуры.

Современный подвижной состав столичного транспорта выступает главным залогом высокого комфорта и безопасности пассажиров. Об этом в своем канале в мессенджере "Макс" детально сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что системная работа по замене устаревшей техники ведется непрерывно во всех сферах городских перевозок — от наземных маршрутов до пригородных электричек и подземных линий.

Масштабы произошедших изменений легко оценить в сравнении. Если в 2010 году в столичном метрополитене доля современных вагонов составляла скромные 12 процентов, а их средний возраст превышал 20 лет, то сегодня ситуация изменилась кардинально. По темпам обновления составов подземка столицы уверенно удерживает первое место среди крупнейших мегаполисов Европы и Америки. За первые шесть месяцев текущего года совокупная доля новых поездов в метро и на Московском центральном кольце выросла до 82 процентов, а средний возраст вагонов снизился менее чем до 12 лет.

В 2026 году подземный парк пополнится еще более чем 300 новыми вагонами, которые в основном направят на Замоскворецкую линию. Говоря о дальнейших перспективах подземки, Мэр Москвы Сергей Собянин отметил:

"В планах — ежегодные поставки примерно 300 вагонов. К 2030-му доля новых составов будет уже больше 90 процентов, а средний возраст вагонов сократится до 11 лет. Важно, что в их производстве задействованы регионы — таким образом развивается транспортная промышленность всей страны".

Революционные изменения затронули и трамвайную сеть столицы. Если шестнадцать лет назад доля современных трамваев составляла лишь четыре процента, то в этом году Москва полностью завершила обновление трамвайного парка. В настоящее время на городские линии выходят 604 полностью низкопольных трамвая исключительно российского производства, а их средний возраст составляет всего 6,5 года.

Отдельное внимание уделяется развитию пригородного железнодорожного сообщения на Центральном транспортном узле (ЦТУ), где в 2010 году доля новой техники не превышала пяти процентов при среднем возрасте составов в 23 года. За период с 2011 по 2026 год для пригородных направлений закупили 496 новых поездов. При этом масштабная замена подвижного состава на Московских центральных диаметрах полностью завершилась еще в 2025 году.

Характеризуя успехи на железнодорожных направлениях, Сергей Собянин подчеркнул:

"Всего с 2011 года было закуплено 496 новых пригородных составов. В 2025-м полностью завершили обновление поездов на Московских центральных диаметрах. Темпы обновления подвижного состава Центрального транспортного узла — самые высокие в мире".

Сейчас активная модернизация идет на Ярославском направлении — самом загруженном в столичном узле. К концу этого года пассажиров там начнут перевозить 35 новейших поездов "Иволга 4.0" и "Королек" (ЭП2ДМ), что составит 40 процентов от общего числа курсирующих составов. Полностью обновить подвижной состав на этом плече планируется к 2030 году, закупив порядка 90 поездов. Одновременно на Тверском вагоностроительном заводе кипит работа по сборке вагонов серии "Иволга 5.0 ЦТУ", предназначенных для межрегиональных маршрутов.

Наземный городской транспорт также демонстрирует рекордный переход на экотехнологии. В 2010 году доля современных автобусов составляла лишь шесть процентов, а сейчас в парке Мосгортранса работают 3,1 тысячи инновационных электробусов. К концу года их число превысит 3,4 тысячи единиц, а к 2030 году закупки увеличатся еще на три тысячи машин. В результате доля электробусов в парке достигнет 85 процентов.

Главным технологическим прорывом столичного метрополитена становятся испытания первого в России беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024". Старт движению состава на Большой кольцевой линии в январе 2026 года дали Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. За шесть с половиной месяцев тестовой эксплуатации поезд без пассажиров преодолел свыше 5,3 тысячи километров. Специалисты отработали автоматическую остановку на всех станциях с помощью RFID-меток, а на станции "Печатники" создали полигон для проверки систем предотвращения падения на пути. В конце 2026 года беспилотник встроят в общий график движения с интервалом в 90 секунд, в 2027 году начнутся тестовые поездки с пассажирами, а к 2030 году БКЛ станет полностью беспилотной линией.

Подробно узнать о том, как менялась транспортная система столицы и какие проекты реализуются в городе прямо сейчас, жители и гости Москвы могут в рамках спецпроекта на портале mos.ru. Раздел "Транспорт" наглядно демонстрирует ключевые этапы развития маршрутной сети, внедрения электротранспорта и сокращения времени горожан в пути.

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27 августа 2026, 10:43
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