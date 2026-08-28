Директор Валерия Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России

Главный "Казанова" отечественной эстрады снова заставил затаить дыхание миллионы фанатов, оставив их в полной растерянности из-за туманных перспектив своих будущих выступлений.



77-летний народный артист России Валерий Леонтьев, ранее объявивший о завершении активной гастрольной деятельности, продолжает интриговать публичное пространство. Каждое появление певшего про "Дельтаплан" маэстро в родных пенатах мгновенно провоцирует волну слухов о его окончательном возвращении на большую сцену. Однако свежие комментарии официальных представителей певца вместо долгожданной определенности лишь еще больше запутали ситуацию.

Директор Леонтьева сделал двусмысленное заявление о концертах артиста в России, вызвав массу вопросов у прессы и поклонников. С одной стороны, менеджер Борис Чигирев подтвердил, что исполнитель 28 августа покидает пределы страны. Четкого ответа на вопрос, порадует ли Леонтьев зрителей сольными программами, так и не прозвучало. Директор лишь обтекаемо намекнул на гипотетическую возможность выступлений, привязав ее к чужим мероприятиям.

"Может быть, будет какой-нибудь творческий вечер Игоря Крутого: кто-то его пригласит, и он прилетит", — заявил менеджер.

Напомним, что в августе Валерий Леонтьев сделал исключение из своего пенсионного затвора и принял участие в грандиозном творческом вечере в рамках международного конкурса "Новая волна" в Казани.