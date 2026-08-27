Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы

Валерий Леонтьев попал в публичный скандал Тесты Певица Линда устроила дерзкую провокацию Игры Сонник

Топ новостей недели

Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утратеУбитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара ГвердцителиНазван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судомМать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом "Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши

Лента новостей

Четверг 27 августа

15:34Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва 14:10Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии 13:13Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы 11:36Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников 10:43Собянин: В этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов 10:34Собянин рассказал, как Москва помогает проектировать будущее российских городов 09:39Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет 00:53Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 17:37Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны 15:50Страшная расплата за загар: какие болезни просыпаются в организме к началу осени 13:49Долги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 12:28Губернатор Подмосковья проверил капремонт крупнейшей школы Серпухова 12:21SHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери 10:49Назван способ выявить болезнь Альцгеймера за 20 лет до симптомов 09:16Возвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами 00:32Срочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье 17:39Продавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку 16:12Появившаяся без макияжа Анжелика Варум разрыдалась прямо на глазах у коллег 14:01Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой 12:30Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале 10:37Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа 09:41Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление 00:29Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь 19:50От лабораторий до жилых кварталов: каким станет Сколково 18:22Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак 17:04"Бурановские бабушки" публично набросились на Прохора Шаляпина 15:22Рыдающая Натали впервые раскрыла жуткие детали самоубийства мужа: Услышала звук 12:43Находящийся в рехабе Джиган слезно взмолился о спасении 10:46Сенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег 09:33Едва сдерживающий слезы Киркоров слил тайну о сокровищах беглой Пугачевой 00:37Сделайте это 24 августа – и в дом придет тепло и богатый урожай: тайные приметы дня Евпатия 17:41Скандалы, блат и миллионы на учебу: где будут учиться подросшие наследники российских звезд 15:53Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска 12:16Алена Апина обнажила душу и поведала о страшной трагедии: Теперь вы знаете про меня все 06:31Умойтесь этой водой 23 августа – и болезни отступят: тайные обряды и приметы на Лаврентия 18:03Изменившаяся до неузнаваемости Волочкова ввела россиян в оцепенение своим видом 15:33"Мы постоянно как на поле боя": Дана Борисова сделала шокирующее заявление о ненависти к собственной дочери 12:18"Не хочу в школу". Говорит мама 06:24Привлечет богатство и огромную прибыль: простой секрет 22 августа кардинально изменит вашу жизнь 18:14Смертельная ошибка: чем опасна пластическая операция в августе 16:16Губернатор Подмосковья проверил готовность новой школы на 1100 мест в Лосино-Петровском 16:11Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть 14:09Назван один из главных предвестников инфаркта: проверьте себя дома 12:43Собянин: Строительство моста через Москву-реку планируется завершить в 2026 году 12:39Для голосующих электронно розыгрыши "Миллиона призов" пройдут 19–21 сентября 12:36"Ей нужны только деньги!": внучка Алексея Глызина со скандалом сорвала маску с внебрачной дочери певца 11:05Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове 09:34"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой 00:23Загадайте желание 21 августа: мощные обряды дня Мирона Ветрогона принесут богатство и счастье 21:47От очередей к видеоконсультациям: как за 15 лет изменились московские центры госуслуг
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы

Кровавая Луна 28 августа: кого из знаков зодиака ждет жестокий удар от судьбы
542

Финал лета готовит для жителей планеты мощнейший астрологический удар, способный на корню перечеркнуть привычный ход событий и выбить почву из-под ног.

Утром 28 августа, ровно в 07:18 по московскому времени, на небосводе развернется опасное и чрезвычайно сильное с энергетической точки зрения явление. Полнолуние в загадочном и эмоциональном знаке Рыб совпадет с частичным лунным затмением. В небе вспыхнет так называемая Кровавая Луна. Известный эзотерик и экстрасенс Аделина Панина предупреждает: наступает период жестоких проверок на прочность, когда старые тайны, затаенные обиды и скрытые страхи всплывут на поверхность, заставляя людей совершать необдуманные и фатальные поступки.

Эмоциональный взрыв и сокрушительные инсайты

Сочетание полной фазы Луны и затмения превратит обычный конец месяца в настоящее испытание для психики. Накал страстей достигнет максимума. Многие ощутят внезапную опустошенность, дикую усталость или, напротив, непреодолимый импульс мгновенно разрубить узлы давних проблем. Наружу вырвется все то, что годами удавалось прятать в самых дальних уголках души: невысказанные претензии к близким, забытые психологические травмы и фантомные боли прошлых ошибок.

Сигналы опасности будут поступать отовсюду — через вещие сны, болезненные воспоминания и внезапные, ошеломляющие озарения. Звезды категорически запрещают действовать на эмоциях и рубить с плеча. Любая попытка решить проблему вслепую или на горячую голову грозит превратиться в затяжную катастрофу.

Знаки зодиака под главным ударом

Первыми в эпицентр астрологического шторма попадут представители водной стихии — Рыбы, Раки и Скорпионы. Каждое слово и действие окружающих они будут воспринимать с обостренной болезненностью. Для них этот день станет моментом тяжелого внутреннего переосмысления и принятия неизбежных решений.

Не менее жесткий трансформирующий удар накроет представителей знаков Девы, Близнецов и Стрельцов. В их жизни наступает период принудительного финала. Им придется отказаться от иллюзий, попрощаться с отжившими свое планами и разорвать связи с людьми, которые тянут их на дно. Любые перемены, которые долго откладывались на потом, проявятся с максимальной и беспощадной очевидностью.

Категорические табу: чего нельзя делать 28 августа

В период, когда небеса озарит Кровавая Луна, категорически запрещается принимать судьбоносные решения и подписывать важные бумаги. Затуманенный эмоциями разум не позволит трезво оценить риски, что приведет к роковым ошибкам.

Под строжайшим запретом находятся:

  • Крупные финансовые сделки, шопинг и рискованные инвестиции;
  • Выяснение отношений, драмы и вступление в любые конфликты;
  • Запуск новых проектов и смена работы;
  • Чрезмерные физические и психологические нагрузки.

Любая ссора, вспыхнувшая в этот день, затянется на долгие месяцы и может привести к окончательному и бесповоротному разрыву отношений.

Как спастись в роковой день

Лучшее, что можно сделать 28 августа — это остановиться, выдохнуть и занять позицию наблюдателя. Астрологический период идеально подходит для подведения промежуточных итогов года, мягкого очищения своего пространства и сброса ментального балласта.

Займитесь творчеством, отправьтесь на спокойную прогулку, медитируйте и прислушивайтесь к тихим подсказкам собственной интуиции. Внимательно фиксируйте все идеи, приходящие в голову, но не спешите воплощать их в жизнь мгновенно. Дайте эмоциональному шторму утихнуть, чтобы вступить в новую осень с чистыми мыслями, сохранив нервы и душевный покой.

Шоу-бизнес в Telegram

27 августа 2026, 13:13
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Разговор с природой: создаем палитру цветов для красивой жизни

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения

Вторая Луна над Землей: ученые онемели от снимков загадочного объекта, который кружит рядом с нами

Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва

Дибровы воссоединились через год после громкого разрыва
Бывшие супруги продемонстрировали настоящую идиллию в загородном особняке. Прошлогодний громкий разрыв знаменитого телеведущего Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины стал настоящей бомбой для отечественного шоу-бизнеса.

Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников

Закулисный бунт против легенды: чье появление на главном фестивале страны вызвало ярость общественников
Чествование именитого иностранного мэтра на главном музыкальном фестивале страны неожиданно обернулось острой реакцией и требованиями жестких проверок. Грандиозный музыкальный смотр "Новая волна-2026" в очередной раз оказался в центре громкого общественного резонанса.

Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет

Доктор Мясников разнес биохакинг и назвал реальный способ дожить до 100 лет
Александр Мясников рассказал о том, почему миллионы людей продолжают умирать раньше времени, вопреки всем успехам современной науки. Почему биохакинг не работаетСегодня человечество помешалось на поисках вечной молодости.

Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья

Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья
Один неверный шаг 27 августа может навлечь беду и разрушить семейное благополучие, но знания наших предков помогут притянуть в дом удачу и богатство. В народном календаре 27 августа 2026 года — особый, переломный день, обладающий колоссальной энергетической силой.

Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны

Бунтарка Линда устроила дерзкую провокацию на глазах у всей страны
Скандальный демарш культовой звезды девяностых рискует обернуться для нее серьезными юридическими последствиями. Ежегодный фестиваль "Новая волна", которым бессменно заправляет маэстро Игорь Крутой, всегда славился умением собирать под одной крышей самых ярких и обсуждаемых персон эстрадного закулисья.

Выбор читателей

27/08ЧтвНи в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья 25/08ВтрПродавали воздух: грандиозный скандал с приездом Канье Уэста в Россию получил жесткую развязку 26/08СрдСрочно выбросите это из дома 26 августа: простой ритуал привлечет богатство и счастье 26/08СрдДолги или золотые горы: кому из знаков зодиака сентябрь принесет неожиданное богатство 26/08СрдВозвращение Валерия Леонтьева обернулось жесткой перепалкой за кулисами 26/08СрдSHAMAN сделал откровенное признание о единственной дочери