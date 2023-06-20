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В районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест

В районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию детский сад на 125 мест
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В Восточном административном округе ввели в эксплуатацию второй детский сад за год.

С начала 2023 года в Москве построили порядка 30 различных объектов образования. Как отмечал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, план выполнен почти на 40%. По его словам, ввести в эксплуатацию планируется еще 60 таких объектов.

Большую часть упомянутых объектов возвели частные инвесторы и девелоперы. Бочкарев отмечал, что для застройщиков строительство качественной инфраструктуры, включая образовательную, уже не является обременением, а, напротив, стало конкурентным преимуществом.

Недавно в районе Соколиная гора ввели в эксплуатацию здание детского сада. Речь идет об объекте, расположенном по адресу: Мироновская улица, дом 46А. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 125 воспитанников. Предусмотрено пять групп. В здании есть музыкальный и физкультурный залы для проведения соответствующих занятий. Также в детском саду будут организованы занятия по дополнительному образованию.

"Это уже второй детский сад, введенный в эксплуатацию в Восточном округе Москвы, с начала этого года", – отметил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Район Соколиная гора развивается в том числе благодаря программе "Мой район". В рамках проекта здесь построены социальные объекты, транспортно-пересадочный узел, открыты станции Московского центрального кольца (МЦК) ("Измайлово", "Соколиная гора", "Шоссе Энтузиастов") и метрополитена ("Авиамоторная" БКЛ), а также родильный дом и участок Северо-Восточной хорды.

Кроме того, в районе благоустроены улицы, парки и скверы, территории школ и детских садов, дворовые территории, реконструированы городская поликлиника № 6 и акушерско-гинекологический центр в больнице имени Иноземцева.

Ранее сообщалось о том, что в районах Соколиная гора и Перово модернизируют трамвайные пути – на участке от Владимирского путепровода до проезда Энтузиастов, от улицы Главная Аллея до 1-й Владимирской улицы, а также на 3-й Владимирской улице. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

20 июня 2023, 21:55
Фото: проектное решение / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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