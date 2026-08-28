В семье народной артистки Ирины Алферовой случилась трагедия: Теперь у нас есть ангел

Трагическая весть потрясла поклонников одной из самых красивых и почитаемых династий отечественного кинематографа.



В семье народной артистки России Ирины Алферовой случилась трагедия: на 104-м году жизни скончалась ее любимая мама, Ксения Архиповна. Близкие уже попрощались со своим главным хранителем очага, а поклонники знаменитой фамилии выражают искренние соболезнования звездной семье, потерявшей не просто старейшину рода, а настоящий символ целой эпохи.

О горе и состоявшемся прощании трогательно рассказала внучка покойной, актриса Ксения Алферова. В своем личном блоге она опубликовала душевный пост, наполненный любовью, болью и невероятной благодарностью и показала архивные снимки своей знаменитой бабушки.

"Невероятная женщина! Она отражала Божий свет очень ярко и делилась со всеми щедро! Бабуля оставила свой свет во всех нас! У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель. Царствие ей небесное", — с глубоким трепетом и скорбью написала наследница актерской династии.

Ласковое прозвище "Бама" закрепилось за Ксенией Архиповной в узком домашнем кругу уже очень давно. Для нескольких поколений семьи Алферовых она была не просто бабушкой и матерью, а настоящим центром притяжения, источником мудрости, тепла и вдохновения.

Судьба Ксении Архиповны Алферовой достойна отдельной книги или экранизации. На ее долю выпали самые суровые испытания двадцатого столетия, включая Великую Отечественную войну. В тяжелые годы она проявила невероятный героизм: служила радисткой на фронте и лицом к лицу сталкивалась с ужасами военных лет. В мирное время эта удивительная женщина не растеряла твердости духа, получила юридическое образование и многие годы работала адвокатом, честно защищая права людей и добиваясь справедливости.

Именно от матери легендарная актриса Ирина Алферова унаследовала не только свою знаменитую, утонченную природную красоту, но и редкую душевную стойкость. Творческий взлет Ирины, прославившейся ролями в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "С любимыми не расставайтесь" и десятках других шедевров, проходил при постоянной молитвенной и человеческой поддержке Ксении Архиповны. Мать всегда оставалась для артистки главным советчиком, самым строгим критиком и самым надежным тылом.

Несмотря на солидный возраст, Ксения Архиповна до самого конца сохраняла удивительную ясность ума, жизнелюбие и тонкое чувство юмора. Столетний рубеж она перешагнула в окружении любящих дочерей, внуков и правнуков, которые окружили ее абсолютной заботой. Для всей звездной семьи ее уход стал тяжелейшим ударом, но тот свет, о котором говорят родные, продолжит гореть в их работах и сердцах.