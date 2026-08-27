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Среда 26 августа

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Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья

Ни в коем случае не трогайте это 27 августа: роковая ошибка лишит вас денег и здоровья
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Один неверный шаг 27 августа может навлечь беду и разрушить семейное благополучие, но знания наших предков помогут притянуть в дом удачу и богатство.

В народном календаре 27 августа 2026 года — особый, переломный день, обладающий колоссальной энергетической силой. В церковной традиции в эту дату почитают память святого пророка Михея, а в народе праздник получил гордое и поэтичное название Михей Тиховей. Кроме того, 27 августа издавна считалось профессиональным днем строителей и каменщиков, к которым предки относились с огромным трепетом и почтением.

Этот день подводит черту под строгим Успенским постом и открывает долгожданный сезон осенних свадеб, веселья и сватовства. Предки верили, что 27 августа Вселенная чутко реагирует на любые поступки и помыслы человека, поэтому крайне важно строго соблюдать древние предписания.

Что обязательно нужно сделать 27 августа

Главное внимание 27 августа предки уделяли ветру. Недаром день прозвали Тиховеем. Считалось, что если выйти на улицу, подставить лицо потокам воздуха и искренне попросить у легкого ветерка здоровья, мира и достатка, то просьба обязательно долетит до высших сил и сбудется в кратчайшие сроки.

Также 27 августа — идеальный момент для наведения порядка в делах и в доме. В этот день принято выказывать особое уважение к строителям, ремонтникам и каменщикам. Если вы планируете ремонт или возведение дома, 27 августа станет лучшей датой для закладывания фундамента или покупки материалов. Угостите рабочих или просто поблагодарите их за труд — доброта к создателям жилья привлечет в ваш дом вечную благодать и защитит от бытовых аварий.

Обязательно наденьте 27 августа чистую, красивую и опрятную одежду. Предки верили, что аккуратный внешний вид в этот день работает как мощный магнит для денег и открывает новые карьерные горизонты.

Категорически запрещено: что нельзя делать 27 августа

Народная мудрость выработала ряд строгих табу на день Михея Тиховея, нарушение которых чревато серьезными неприятностями и финансовым крахом:

  • Категорически нельзя работать с тестом. Замешивать выпечку, печь пироги, блины или хлеб 27 августа — к нищете, голоду и затяжным болезням. Считалось, что работа с мукой в этот день «запекает» денежные проблемы на целый год вперед.
  • Запрещено рассказывать свои сны до полудня. Если вам приснился кошмар или, наоборот, прекрасное знамение, держите язык за зубами. Рассказанный до обеда сон 27 августа сбудется с точностью до наоборот или привлечет душевное смятение.
  • Нельзя ссориться с пожилыми людьми и мастерами. Выказать неуважение к старшим или строителям 27 августа — значит обречь себя на одиночество и постоянные поломки в доме.
  • Запрещено напиваться и сквернословить. Так как 27 августа — завершающий день Успенского поста, пьянство и агрессия моментально заблокируют белую полосу в вашей жизни.
  • Нельзя отказывать сватам. Если в этот день к незамужней девушке приходят засылать сватов, давать отворот категорически не рекомендуется, иначе можно надолго остаться в девках.

Погодные приметы на Михея Тиховея

Поведение природы 27 августа безошибочно подсказывало предкам, к чему готовиться в ближайшие месяцы:

  • Если на Михея дует тихий, едва заметный и ласковый ветерок — вся осень будет сухой, ясной и очень теплой. А вот если поднимается буря или сильный штормовой ветер — сентябрь окажется ненастным, дождливым и сиверным.
  • Обращали внимание и на птиц: если журавли 27 августа уже потянулись вереницей на юг — первые морозные дни ударят уже в середине октября. Если же пернатые не спешат улетать, то суровая зима придет еще нескоро.

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27 августа 2026, 00:53
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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