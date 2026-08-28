"Чуть не вырвало": Прохор Шаляпин разгневал россиян откровенным видео с пышными дамами

Эпатажный певец и главная гроза богатых дам Прохор Шаляпин снова оказался в центре громкого скандала, разгоревшегося на просторах Интернета.

Артист, давно завоевавший себе репутацию ценителя пышных форм и зрелой красоты, решил публично поддержать представительниц прекрасного пола с весомыми достоинствами. На своей личной странице в социальных сетях он выложил весьма пикантное видео. На кадрах ролика крупногабаритные плюс-сайз модели в одном лишь кружевном нижнем белье без малейшего стеснения демонстрировали свои аппетитные телеса.



Шаляпин сопроводил ролик пламенной речью, сравнив героинь видео с настоящими античными богинями и шедеврами великих мастеров эпохи Возрождения.

"Женщины прекрасны на всех платформах! Хочу выразить искреннюю поддержку дамам с формами! Это же настоящая античная, естественная красота, как на всемирно известных картинах гениальных художников!" — пылко восхитился артист.

Однако вместо ожидаемого одобрения на Прохора обрушился настоящий десант из разгневанных пользователей. Всего за один час безобидная публикация обросла сотнями злобных комментариев, а под постом разразилась настоящая ругань. Возмущенная публика не стала подбирать мягких выражений и жестко прошлась как по моделям, так и по самому исполнителю.

"Зачем этим трясти на всю страну?", "Тетки, вашим детям это очень понравится! Продолжайте дальше!", "Это не блог, а какой-то публичный дом!", "Меня чуть не вырвало от этого зрелища!", "В белье надо дома перед мужем ходить, а не перед камерой!" — выливали желчь комментаторы.

Пораженный столь агрессивной реакцией людей, артист не стал отмалчиваться и резко ответил своим хулителям. Прохор искренне удивился, почему простые женские формы вызывают у народных масс столько злобы, стыда и закомплексованности.

"Сколько же комплексов в нас, в россиянах! Это тоже красота, и она многим очень нравится. Как говорится, каждому свое. Зачем негативить-то на пустом месте?" — сокрушенно констатировал певец.

Впрочем, остановит ли этот инцидент главного ценителя пышных дам от новых провокационных шагов — вопрос риторический. Прохор Шаляпин в очередной раз доказал, что умеет привлекать к себе внимание аудитории на ровном месте, даже если для этого приходится защищать чужие телеса от сурового народного гнева.