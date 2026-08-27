"Соревнуются, кто хуже споет": названа главная беда "Новой волны" Игоря Крутого

Выступления молодых исполнителей на популярном музыкальном фестивале в Казани вызвали волну искреннего негодования и разочарования у известного критика.



Известный музыкальный критик Сергей Соседов, отсмотрев два дня состязаний молодых исполнителей на фестивале "Новая волна", буквально не смог сдержать накопившихся эмоций. В беседе с журналистами признанный светский эксперт выступил с разгромной критикой. По его твердому убеждению, конкурсная часть культового проекта Игоря Крутого скатилась до настолько низкого уровня, которого ему еще никогда не приходилось наблюдать за всю многолетнюю историю проведения этого мероприятия.

Сергей Васильевич выразил искреннее возмущение происходящим на сцене и заявил, что соревновательный дух среди участников принял весьма странную форму.

"Я такого не видел уже давно. Певцы молодые вот эти соревнуются не кто лучше споет, а кто хуже споет. Да вы что?! Видимо, такая концепция конкурса. Это не просто так все сделано. Это не случайно. Просто взгляд положить не на кого, не на ком ухо заострить. Понимаете?" — открыто пожаловался Соседов.

Острый на язык эксперт решил напомнить публике и организаторам, что прежние конкурсы под руководством Игоря Крутого всегда собирали на одной сцене вокалистов совершенно иного калибра, профессионализма и уровня подготовки.

"Такого не было никогда на конкурсе у Крутого. Его конкурсы на "Новой волне" обычно — это вокалисты сумасшедшие на три-три с половиной октавы, выделывают рулады сумасшедшие, как говорится, из кожи вон лезут, показать, какие они вокалисты. Вот такой был конкурс у Крутого", — с ностальгией продолжил критик.

Нынешнее положение дел на фестивале Сергей Васильевич назвал абсолютным провалом и катастрофой. Качество исполнения молодых претендентов на звездный олимп вызвало у него настоящий ужас и бурю негодования.

Особенно сильно Сергея Соседова возмутил репертуар участников. Эксперт жестко прошелся по авторским композициям, которые конкурсанты представляли во второй день фестиваля, усмотрев в них полное отсутствие таланта и элементарной музыкальной грамотности.

Подводя итог, критик отметил, что знаменитых и топовых артистов на "Новую волну" сегодня приглашают исключительно ради привлечения внимания зрителей и создания яркой картинки. При этом сама конкурсная часть, ради которой изначально и создавался легендарный проект, по его мнению, оказалась существенно ниже любых критических отметок. Теперь светское закулисье с замиранием сердца ждет, как на подобные откровения отреагирует сам мэтр Игорь Крутой.