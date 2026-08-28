Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино

От лабораторий до жилых кварталов: каким станет Сколково

Сколково начиналось как эксперимент: отдельная территория, где научные команды, технологические компании и университеты могли работать в специальной среде. Сегодня этот эксперимент заметно превращается в городскую реальность. Здесь уже трудятся десятки тысяч специалистов, действуют университет, лаборатории, клиники и офисы. Но вокруг научного ядра все активнее появляются объекты, без которых трудно представить обычный московский район: жилье, магазины, кафе, образовательные и спортивные площадки, транспорт. Впереди – медицинский колледж и три станции метро. Когда все заявленные проекты будут реализованы, в Сколкове смогут жить, учиться и работать около 100 тысяч человек. Сергей Собянин уже называл территорию «мини-городом».