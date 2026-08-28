Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино

«В образовательных организациях региона прошли кинолектории, занятия киноклубов, викторины и творческие мастерские», – говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.
Участники знакомились с историей отечественного кинематографа, обсуждали фильмы и мультфильмы, посвященные истории и культуре России.
Школьники также участвовали в творческих форматах и выполняли упражнения на дикцию, артикуляцию и развитие речи.
Мероприятия организовали советники директоров по воспитанию, педагоги и наставники в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства», реализуемого Росдетцентром при поддержке Минпросвещения России в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».