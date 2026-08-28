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Пятница 28 августа

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Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино

Более 4,8 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню российского кино
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Более 4,8 тыс. обучающихся Московской области приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В образовательных организациях региона прошли кинолектории, занятия киноклубов, викторины и творческие мастерские», – говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства.

Участники знакомились с историей отечественного кинематографа, обсуждали фильмы и мультфильмы, посвященные истории и культуре России.

Школьники также участвовали в творческих форматах и выполняли упражнения на дикцию, артикуляцию и развитие речи.

Мероприятия организовали советники директоров по воспитанию, педагоги и наставники в рамках всероссийского проекта «Навигаторы детства», реализуемого Росдетцентром при поддержке Минпросвещения России в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

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28 августа 2026, 11:38
Фото: пресс-служба Минобразования Подмосковья
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Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии

Подмосковные производители обсудили экспорт продукции АПК в страны Юго-Восточной Азии
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