Чествование именитого иностранного мэтра на главном музыкальном фестивале страны неожиданно обернулось острой реакцией и требованиями жестких проверок.

Грандиозный музыкальный смотр "Новая волна-2026" в очередной раз оказался в центре громкого общественного резонанса. На этот раз причиной бурных дискуссий за кулисами и в экспертном сообществе стала программа фестиваля. Организаторы решили посвятить целый творческий вечер легендарному латвийскому композитору Раймонду Паулсу. Однако подобный реверанс в сторону зарубежного деятеля культуры вызвал волну искреннего негодования среди общественников и простых зрителей.

На ситуацию оперативно отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. В своем блоге он выступил с крайне резкой критикой в адрес руководства музыкального смотра и редакторов федеральных телеканалов, планирующих трансляцию этого мероприятия.

Общественный деятель акцентировал внимание на том, что официальная Рига сегодня занимает явно недружественную и даже враждебную позицию по отношению к России. В этих условиях демонстративное восхваление латвийского музыканта на нашей главной сцене выглядит как минимум неуместно и вызывает массу болезненных вопросов у россиян.

"У нашего общества назрел резонный вопрос к организаторам "Новой волны" и редакторам наших телеканалов. Не пора ли нам расставить правильные приоритеты в культуре?" — открыто задался вопросом Виталий Бородин.

По мнению главы ФПБК, отечественная сцена должна в первую очередь поддерживать и прославлять своих национальных героев, а не заглядывать в глаза зарубежным мэтрам. В качестве достойной и логичной альтернативы Бородин призвал организовать масштабное чествование выдающегося отечественного композитора Александра Зацепина. Музыку этого гениального автора общественник назвал настоящим "ДНК нашего кино и культуры", на котором выросло не одно поколение граждан.

Стоит отметить, что сам Раймонд Паулс ранее пытался дистанцироваться от любых политических споров. Композитор заявлял, что в родной Латвии ему никто не запрещает исполнять свои знаменитые произведения, а также обвинял журналистов в намеренном искажении и "выворачивании" его слов. Тем не менее, общественная дискуссия вокруг его фигуры в России продолжает набирать обороты.

Градус напряжения вокруг "Новой волны" растет с каждым днем. Простые граждане и эксперты справедливо задаются вопросом: действительно ли в нынешних реалиях стоит отдавать драгоценное эфирное время артистам из стран с недружественной политикой, когда в России есть собственные не менее гениальные творцы? Редакторам вещательных сетей и продюсерской команде фестиваля, по всей видимости, придется серьезно прислушаться к настроениям в обществе, чтобы избежать глубокого репутационного кризиса.