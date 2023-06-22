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Четверг 22 июня

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Территорию поймы реки Жужи осветят три вида фонарей

Территорию поймы реки Жужи осветят три вида фонарей
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Благоустройство позволит создать на данной территории места для различного отдыха как для взрослых, так и для юных москвичей.

В российской столице продолжается благоустройство поймы реки Жужи. В некоторых местах зеленой зоны освещение устарело и не могла нормально функционировать, а в некоторых и вовсе отсутствовало. Специалисты исправят данную проблему в ходе работ.

В частности, они установят осветительные приборы трех видов: торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле. К новой системе электроснабжения планируется подключить порядка 300 опор освещения, а также туалетный модуль.

О ходе благоустройства рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. Он подчеркнул, что специалисты уже приступили к земляным работам, в частности, роят траншеи для прокладки кабельной канализации.

"Все сети будут проходить в некоторой близости либо в “теле” дорожек. Затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, уберем под землю. От кабельной канализации на поверхность выведем закладные, через которые подключим фонари и другие инфраструктурные объекты", – отметил чиновник.

Данный метод позволит защитить провода от неблагоприятной погоды, а также позволит упростить процесс подключения к сети новых объектов. При повышении эффективности эксплуатации увеличится и срок службы новых коммуникаций.

По словам Сергея Мельникова, внешний вид осветительных приборов будет отличаться в зависимости от мест их размещения. К примеру, светильники торшерного типа высотой четыре метра будут освещать места отдыха и пешеходные дорожки. Оборудование не только идеально впишется в ландшафт поймы, но и окажет минимальное воздействие на ее обитателей.

Приборы с повышенной мощностью и улучшенными световыми характеристиками – фонари прожекторного типа – появятся на спортивных и детских площадках. На одной опоре можно размещать четыре светильника, количество опор будет зависеть от размера площадки.

Фонари в современном стиле высотой восемь метров установят вдоль проездов и парковочных мест. Завершить работы в пойме реки Жужи планируется до конца текущего года. Благоустройство позволит создать на данной территории места для различного отдыха как для взрослых, так и для юных москвичей.

22 июня 2023, 14:00
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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