Более 45 детских и спортивных площадок сделали во дворах реновации в Бескудниковском районе

Проведено комплексное благоустройство территорий рядом с домами, построенными по программе реновации.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что по программе реновации в Бескудниковском районе ввели в эксплуатацию 13 новостроек, 12 из которых уже заселяются. Дворы этих домов уже благоустроили. Там сделали свыше 45 детских и спортивных площадок.

Более качественная городская среда формируется благодаря особому вниманию к благоустройству таких территорий, которыми, как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, могут пользоваться как новоселы, так и жители рядом находящихся домов. Так район становится большее комфортным для проживания.

Левкин также сообщил, что в настоящий момент в Бескудниковском районе ведется проектирование и строительство еще четырех домов.

"Строительство по программе реновации ведется в строгом соответствии с утвержденными мэром Москвы стандартами", – подчеркнул руководитель столичного департамента градостроительной политики.

Программа реновации жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным шесть лет назад. В нее включено чуть более 5,1 тысячи домов. Это свыше 350 тысяч квартир, общая площадь которых составляет 16,4 миллиона квадратных метров. Переселят почти один миллион человек.

Для реализации программы реновации подобрано 587 стартовых площадок площадью 9,5 миллиона квадратных метров. Сейчас проектируют 208 домов, строится – 195. На данный момент введено в эксплуатацию 254 дома. Начато переселение 118,7 тысячи жителей из 745 домов, переселено почти 100 тысяч человек.

В прошлом году было подобрано 35 стартовых площадок, введено в эксплуатацию 52 дома, передано под заселение – 69, переселено 37 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что примерно девять тысяч жителей Северо-Восточного административного округа получили квартиры в домах, построенных по программе реновации. Сергей Левкин отмечал: в СВАО первый этап реновации выполнен на 60%, переданы под заселение 33 новостройки, до конца года введут в эксплуатацию еще три дома. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

