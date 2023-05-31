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Как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации

Как изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации
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Сегодня в центре занимаются порядка 16 тысяч воспитанников, для которых действуют полторы тысячи кружков и студий.

Дворец пионеров на Воробьевых горах – самый большой центр дополнительного образования не только в Москве, но и во всей России. За годы работы через его стены прошли более двух миллионов граждан. Сегодня в центре занимаются порядка 16 тысяч воспитанников, для которых действуют полторы тысячи кружков и студий.

Масштабный комплекс был открыт в 1962 году. Сегодня он состоит из девяти корпусов, расположенных на территории огромного ландшафтного парка. Пять корпусов находятся на стадии модернизации. Параллельно специалисты занимаются благоустройством территории и Воробьевского пруда.

Как же изменится Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной модернизации? На его территории появится новейший детский центр дополнительного образования с живописным пространством вокруг.

В советские годы центр проектировался специально под нужды детей, он отличался высокой функциональностью, а отдельные помещения были рассчитаны на все виды деятельности: образовательной, досуговой, рекреационной. Любой ребенок мог найти зону по интересам: ботанический сад, зоологический уголок, обсерватория, планетарий, игротека и другие.

Разумеется, со временем передовые 60 лет назад конструкторские решения и инженерные технологии устарели как физически, так и морально. Оборудование центра перестало соответствовать требования безопасности и современного функционала. Возникла необходимость в масштабном обновлении.

Работы стартовали в прошлом году и охватили сразу пять корпусов: первый (главный), второй, третий, шестой и седьмой. Они расположены вокруг площади Парадов. Занятия, к слову, не остановились. Дети посещают оставшиеся корпуса, а некоторые кружки проходят на базе 18 столичных школ.

Памятник Мальчишу-Кибальчишу на входе на территорию дворца уже отреставрировали. В глубине парка работа все еще кипит, площадь Парадов тоже ждет обновление. Также специалисты намерены отреставрировать большое мозаичное панно "Юные ленинцы". Исторический облик важно сохранить и в корпусах. Например, в главном в две смены трудятся до полутора тысяч человек.

Первоначальный вид вернут и большим куполам в зимнем саду. Обсерватория и планетарий также попадут под модернизацию. Там появится современный мультимедийный комплекс. Также в корпусах установят новые инженерные системы.

31 мая 2023, 13:53
Фото: проектное решение / mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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